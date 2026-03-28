Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Αμμοχώστου εμφανίζονται πεπεισμένοι πως οι δράστες έστησαν καρτέρι θανάτου με μοναδικό σκοπό την εξόντωση του στόχου τους, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να γλιτώσει από τα πυρά των εκτελεστών κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Οι εικόνες που εξασφάλισε το ThemaOnline από το σημείο των ερευνών αποτυπώνουν το μέγεθος της αποφασιστικότητας των δραστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ανακριτές, είχαν ως μοναδικό στόχο τη φυσική εξόντωση του 34χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία.

Η επίθεση εκδηλώθηκε μόλις 300 μέτρα αφού ο 34χρονος αναχώρησε από το νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας του, οδηγώντας το θηριώδες όχημά του τύπου Hummer. Καθώς πλησίαζε τα φώτα τροχαίας Περνέρα, οι δράστες —τουλάχιστον δύο άτομα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις— άνοιξαν πυρ εναντίον του. Ο επιχειρηματίας αντέδρασε ακαριαία, ακινητοποίησε το όχημα και εγκαταλείποντάς το, διέφυγε πεζός επιστρέφοντας προς την επιχείρησή του, μια κίνηση που αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή του.

Το επόμενο κομμάτι του «παζλ» εντοπίστηκε περίπου μισή ώρα αργότερα στην περιοχή της Ξυλοφάγου, εντός του εδάφους των Βρετανικών Βάσεων. Ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες εντοπίστηκε σε χωράφι παρά τον δρόμο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς, με τις αρχές να θεωρούν σχεδόν βέβαιο πως πρόκειται για το όχημα διαφυγής των δραστών. Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, ενώ οι εξετάσεις για τη συλλογή τεκμηρίων συνεχίζονται με το πρώτο φως της ημέρας.

Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΤΑΕ Αμμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, οι έρευνες στρέφονται πλέον προς κάθε κατεύθυνση, με τους ανακριτές να αναζητούν μαρτυρίες και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η γραπτή κατάθεση που αναμένεται να δώσει εντός της ημέρας ο 34χρονος, ο οποίος είναι πρόσωπο καλά γνωστό στις αρχές, καθώς τα όσα θα αναφέρει ίσως ρίξουν φως στα κίνητρα των δραστών και κατευθύνουν τις έρευνες προς συγκεκριμένα πρόσωπα ή κύκλους.