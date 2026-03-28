IQ 2026: Δεν θα πιστεύετε τι θέση κατέχει η Κύπρος - Η Αλβανία μπροστά από την Ελλάδα
IQ 2026: Δεν θα πιστεύετε τι θέση κατέχει η Κύπρος - Η Αλβανία μπροστά από την Ελλάδα

 28.03.2026 - 14:51
IQ 2026: Δεν θα πιστεύετε τι θέση κατέχει η Κύπρος - Η Αλβανία μπροστά από την Ελλάδα

Ο νέος παγκόσμιος χάρτης IQ για το 2026 φέρνει ανατροπές Η Κορέα στην κορυφή, μεγάλη άνοδος της Αλβανίας και πτώση της Ελλάδας στην κατάταξη. Ενώ η Κύπρος βρίσκεται σε μια θέση έκπληξη.

Σημαντικές ανακατατάξεις καταγράφονται στην τελευταία έκθεση του International IQ Test, που αποτυπώνει τις επιδόσεις 100 χωρών βάσει δεδομένων από περισσότερους από 16 εκατομμύρια συμμετέχοντες από το 2018 έως σήμερα.

Η φετινή ανανέωση επιβεβαιώνει ότι περίπου 20 χώρες παρουσίασαν βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η κορυφή της κατάταξης αλλάζει χέρια για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Ποιοι προηγούνται παγκοσμίως

Στην πρώτη θέση βρίσκεται πλέον η Νότια Κορέα, η οποία ξεπερνά την Κίνα και την Ιαπωνία, χώρες που παραδοσιακά βρίσκονται στην κορυφή. Και οι τρεις διατηρούν εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις, με μέσο όρο άνω των 106 μονάδων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία του Ιράν στην τέταρτη θέση παγκοσμίως, με επίδοση κοντά στις 105 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ρωσία αποτελεί την κορυφαία δύναμη, καταλαμβάνοντας την 6η θέση παγκοσμίως και αποτελώντας τη μοναδική χώρα της γηραιάς ηπείρου που βρίσκεται εντός της πρώτης δεκάδας.

Η εικόνα στην Ευρώπη και η άνοδος της Αλβανίας

Αμέσως μετά την πρώτη δεκάδα, η Ισπανία και η Κύπρος ακολουθούν σε υψηλές θέσεις, ενώ στο Top 20 περιλαμβάνονται επίσης χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σλοβενία, η Λευκορωσία και η Ελβετία. Συγκεκριμένα η Κύπρος κατέχει την 12η θέση.

 Ξεχωρίζει ωστόσο η περίπτωση της Αλβανίας, η οποία καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις διεθνώς. Με άνοδο σχεδόν τεσσάρων μονάδων, σκαρφαλώνει στην 19η θέση, σημειώνοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως για το 2026.

 

Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η θέση, με μέσο δείκτη IQ 99,55, εμφανίζοντας υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν ξεπερνούσε οριακά τις 100 μονάδες.

Παρά την πτώση, εξακολουθεί να διατηρεί καλύτερη θέση από μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία, παραμένοντας εντός της πρώτης πενηντάδας.

Οι παράγοντες πίσω από τις επιδόσεις

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι διαφορές στους δείκτες IQ δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά σε έμφυτες ικανότητες, αλλά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από κοινωνικούς, οικονομικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, συχνά τίθεται στο επίκεντρο το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο -σύμφωνα με αναλύσεις- εξακολουθεί να δίνει έμφαση στην αποστήθιση, περιορίζοντας την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικών δεξιοτήτων.

Την ίδια στιγμή, στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης παραμένουν χώρες της Αφρικής, όπου η φτώχεια, η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και ζητήματα υγείας επηρεάζουν καθοριστικά τις επιδόσεις.

Μια κατάταξη με πολλαπλές αναγνώσεις

Παρά το ενδιαφέρον που προκαλούν οι λίστες IQ, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για ενδεικτικά δεδομένα που δεν αποτυπώνουν πλήρως το σύνολο των γνωστικών ικανοτήτων ενός πληθυσμού.

Η εκπαίδευση, οι ευκαιρίες και το κοινωνικό περιβάλλον παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά την εικόνα τα επόμενα χρόνια.

 

Θρίλερ σε σημείο ελέγχου: Εισέπνευσε το απολυμαντικό για τον αφθώδη πυρετό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Δεν υπάρχει ακόμη «πράσινο φως» για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, με στόχο γνωστό 34χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

  28.03.2026 - 12:14
Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Θρίλερ σε σημείο ελέγχου: Εισέπνευσε το απολυμαντικό για τον αφθώδη πυρετό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

Χάνουμε μία ώρα ύπνου απόψε – Γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά: Γιατί δεν καταργήθηκε ακόμα η αλλαγή της ώρας;

