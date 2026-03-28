ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρίλερ σε σημείο ελέγχου: Εισέπνευσε το απολυμαντικό για τον αφθώδη πυρετό και κατέληξε στο νοσοκομείο

 28.03.2026 - 14:12
Θρίλερ σε σημείο ελέγχου: Εισέπνευσε το απολυμαντικό για τον αφθώδη πυρετό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Ένα σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης για τον περιορισμό του Αφθώδους Πυρετού φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, συνάδελφός τους από το Ταμείο Θήρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς εισέπνευσε χημικά φάρμακα κατά τη διάρκεια ψεκασμών σε σημείο ελέγχου και απολύμανσης.

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «ατυχές», σημειώθηκε ενώ ο εργαζόμενος εκτελούσε τα καθήκοντά του για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού. Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς οι εργασίες απολύμανσης είναι καθημερινές και κρίσιμες για τη δημόσια υγεία.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν, τονίζουν ότι η υγεία των συναδέλφων τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Υπογραμμίζουν ότι παρέχουν όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση των απολυμαντικών. Επιπλέον, δηλώνουν ότι πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή τους.

Ωστόσο, η ίδια η Αρμόδια Αρχή παραδέχεται ότι, παρά τα μέτρα, όπου παρατηρούνται προβλήματα, δίνονται άμεσα επαναληπτικές οδηγίες. Μετά το συγκεκριμένο ατύχημα, η ανάγκη για αυστηρότερη τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η επιχείρηση περιορισμού της νόσου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με δειγματοληψίες και θανατώσεις ζώων, αλλά πλέον υπό τη σκιά του σοβαρού αυτού ατυχήματος.

Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό: «Λουκέτο» σε 11 μονάδες στο Πέργαμος και αγώνας δρόμου για τις αποζημιώσεις

IQ 2026: Δεν θα πιστεύετε τι θέση κατέχει η Κύπρος - Η Αλβανία μπροστά από την Ελλάδα

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, με στόχο γνωστό 34χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Θρίλερ σε σημείο ελέγχου: Εισέπνευσε το απολυμαντικό για τον αφθώδη πυρετό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Θρίλερ σε σημείο ελέγχου: Εισέπνευσε το απολυμαντικό για τον αφθώδη πυρετό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

Nicosia Antiracist Festival 2026: Όταν η κοινωνία των πολιτών κάνει τη δουλειά που το κράτος αποφεύγει

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

Χάνουμε μία ώρα ύπνου απόψε – Γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά: Γιατί δεν καταργήθηκε ακόμα η αλλαγή της ώρας;

Χάνουμε μία ώρα ύπνου απόψε – Γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά: Γιατί δεν καταργήθηκε ακόμα η αλλαγή της ώρας;

