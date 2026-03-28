Θρίλερ σε σημείο ελέγχου: Εισέπνευσε το απολυμαντικό για τον αφθώδη πυρετό και κατέληξε στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, συνάδελφός τους από το Ταμείο Θήρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς εισέπνευσε χημικά φάρμακα κατά τη διάρκεια ψεκασμών σε σημείο ελέγχου και απολύμανσης.

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «ατυχές», σημειώθηκε ενώ ο εργαζόμενος εκτελούσε τα καθήκοντά του για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού. Η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς οι εργασίες απολύμανσης είναι καθημερινές και κρίσιμες για τη δημόσια υγεία.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν, τονίζουν ότι η υγεία των συναδέλφων τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Υπογραμμίζουν ότι παρέχουν όλο τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό και έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση των απολυμαντικών. Επιπλέον, δηλώνουν ότι πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή τους.

Ωστόσο, η ίδια η Αρμόδια Αρχή παραδέχεται ότι, παρά τα μέτρα, όπου παρατηρούνται προβλήματα, δίνονται άμεσα επαναληπτικές οδηγίες. Μετά το συγκεκριμένο ατύχημα, η ανάγκη για αυστηρότερη τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η επιχείρηση περιορισμού της νόσου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με δειγματοληψίες και θανατώσεις ζώων, αλλά πλέον υπό τη σκιά του σοβαρού αυτού ατυχήματος.