Όταν ο Σινάτρα αποθέωσε την Μαρινέλλα: «Αν αυτή η γυναίκα βρισκόταν στην Αμερική, σε δύο μήνες θα ήταν πρώτο όνομα»

Θα μπορούσε ωστόσο κάλλιστα να έχει κάνει και μία μεγάλη διεθνή καριέρα, κάτι που έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Φρανκ Σινάτρα αφότου τη συνάντησε.

Το σκηνικό ήταν το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, όπου το 1962 ο Φρανκ Σινάτρα, βρισκόταν για λίγες ημέρες στο πλαίσιο περιοδείας. Η Μαρινέλλα, τότε ήδη σταρ της ελληνικής μουσικής, αποδέχθηκε την πρόσκληση ενός από τους πιο ισχυρούς παραγωγούς του χώρου, ο οποίος ήθελε να της γνωρίσει τον Σινάτρα.

Ο θρύλος λέει ότι η συνάντησή τους στο lobby του ξενοδοχείου ήταν τόσο εντυπωσιακή όσο και η ίδια η φωνή της Μαρινέλλας. Όταν τραγούδησε ένα παραδοσιακό ελληνικό κομμάτι, ο Σινάτρα έμεινε άναυδος, αναγνωρίζοντας αμέσως το χάρισμα και την ψυχή που μετέδιδε η φωνή της. «Αν αυτή η γυναίκα βρισκόταν στην Αμερική, σε δύο μήνες θα ήταν πρώτο όνομα», φέρεται να είπε, δείχνοντας τον θαυμασμό του για το ταλέντο της.

Η Μαρινέλλα, βέβαια, παρέμεινε αφοσιωμένη στην Ελλάδα, στην παράδοση και στη μουσική της χώρας της. Η επιλογή της να μην αποτολμήσει το πέρασμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ίσως να της κόστισε την απόλυτη διεθνή φήμη, αλλά την κράτησε κοντά στους Έλληνες, τους οποίους υπηρέτησε με πίστη και πάθος μέχρι τέλους, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ελληνική μουσική.

Με πάνω από 60 χρόνια καριέρας και μια σειρά από δίσκους που πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα, η Μαρινέλλα έγινε το απόλυτο σύμβολο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

 

