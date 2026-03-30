Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ευρώπη σε περιμένει: Δωρεάν ταξίδια για χιλιάδες άτομα - Πώς μπορείς να τα διεκδικήσεις και ποιοι οι δικαιούχοι

 30.03.2026 - 22:25
Μέσω του προγράμματος Erasmus+, η δράση DiscoverEU προσφέρει σε νέους και νέες 18 ετών, που είναι είτε πολίτες είτε νόμιμοι κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας συνδεδεμένης με το Erasmus+, την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πλούσια ποικιλομορφία της Ευρώπης μέσω ταξιδιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης αναφέρει ότι νέοι και νέες που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου του 2007 έως τις 30 Ιουνίου του 2008, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν για 1 έως 30 ημέρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως μέσω του σιδηροδρομικού συστήματος της, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου του 2026 και 30ης Σεπτεμβρίου του 2027.

Το DiscoverEU είναι μια δράση του προγράμματος Erasmus+ που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018 και προσφέρει την ευκαιρία σε νέους και νέες 18 ετών να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης, να μάθουν για την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να συνδεθούν με ανθρώπους από ολόκληρη την ήπειρο.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας από τις 8 Απριλίου του 2026 έως τις 22 Απριλίου του 2026, όπου θα πρέπει να εγγραφούν και να δηλώσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι αιτούντες θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα σύντομο κουίζ που περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πρωτοβουλίες της που απευθύνονται στη νεολαία.

Οι επιτυχόντες θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων (όλοι πρέπει να είναι 18 ετών) χρησιμοποιώντας την ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU κυρίως για μετακινήσεις με τρένο.

Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων, προβλέπεται η χρήση και άλλων μέσων μεταφοράς, όπως λεωφορεία και πλοία. Ειδικά για περιπτώσεις όπως της Κύπρου, όπου δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση, οι πτήσεις καλύπτονται κατ’ εξαίρεση στο πλαίσιο του προγράμματος, ώστε οι νέοι και οι νέες να μπορούν να ταξιδέψουν προς και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι όσοι ζουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ έχουν ισότιμη δυνατότητα συμμετοχής.

Πολιτιστικές και άλλες εμπειρίες

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους διαδρομή ή να επιλέξουν προτεινόμενες διαδρομές που εστιάζουν στη βιωσιμότητα, τον πολιτισμό και την αρχιτεκτονική, καθώς και την πρωτοβουλία New European Bauhaus.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και οι νέες μπορούν να επισκεφθούν μεταξύ άλλων: Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Πολιτισμού, Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, Τοποθεσίες με το Ευρωπαϊκό Σήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πόλεις που έχουν λάβει το βραβείο Access City Award για πολιτικές προσβασιμότητας.

Πρόσθετα οφέλη

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης ειδική κάρτα εκπτώσεων για τη νεολαία, η οποία προσφέρει χιλιάδες εκπτώσεις σε μεταφορές, διαμονή, πολιτιστικές δραστηριότητες, φαγητό, αθλητικές δραστηριότητες και υπηρεσίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Εθνικές Υπηρεσίες Erasmus+ διοργανώνουν σε κάθε χώρα του προγράμματος επίσης ενημερωτικές συναντήσεις επιλεγμένων ταξιδιωτών πριν από την αναχώρηση με στόχο την παροχή συμβουλών και χρήσιμων πληροφοριών προς τους ταξιδιώτες, καθώς και συναντήσεις ταξιδιωτών από όλη την Ευρώπη στην Κύπρο, διάρκειας από 1 έως 4 ημέρες, που συνδυάζουν ταξίδια με μαθησιακές εμπειρίες.

Η ένταξη αποτελεί βασική προτεραιότητα του DiscoverEU. Νέοι και νέες με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας μπορούν να λάβουν πρόσθετη υποστήριξη για τη συμμετοχή τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ετοιμαστείτε: Έρχεται στην Κύπρο η καταιγίδα «Erminio» - Πότε θα μας επηρεάσει

 30.03.2026 - 22:00
Επόμενο άρθρο

Δύσκολο καλοκαίρι στον ορίζοντα: Aνησυχία για κρατήσεις και πτήσεις - Προβληματισμός για τη σεζόν

 30.03.2026 - 22:50
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα