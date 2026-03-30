Ετοιμαστείτε: Έρχεται στην Κύπρο η καταιγίδα «Erminio» - Πότε θα μας επηρεάσει

 30.03.2026 - 22:00
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα 'ERMINIO' και με κέντρο στην Κεντρική Μεσόγειο, θα επηρεάζει την περιοχή από την Τετάρτη, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Από την Τετάρτη και μετά στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ αρχικά τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ σταδιακά θα καταστεί συννεφιασμένος με τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Από το βράδυ της Τετάρτης και μετά, ενδέχεται κατά τόπους τα φαινόμενα να είναι έντονα.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Τετάρτη ενώ θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι την Παρασκευή, για να κυμαίνεται γενικά κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 9 εκατοστά.

