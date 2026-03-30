Δύσκολο καλοκαίρι στον ορίζοντα: Aνησυχία για κρατήσεις και πτήσεις - Προβληματισμός για τη σεζόν

Ο κ. Παπαχαραλάμπους επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις με τον πόλεμο θα είναι καθοριστικές, για την πορεία του τουρισμού στην Κύπρο, είπε πως οι ταξιδιωτικοί και τουριστικοί πράκτορες αναμένουν επίσης τις εξελίξεις με τα μέτρα της Κυβέρνησης προς αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος και τα οποία περιορίζονται στη στήριξη αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχείων, προσδοκώντας σε ανάλογη στήριξη και σε άλλους τομείς της οικονομίας που δέχθηκαν πλήγμα, αλλά δεν έχουν περιληφθεί στα μέτρα στήριξης.

Ειδικότερα είπε ότι η μικρή βελτίωση στις νέες κρατήσεις δεν επανέφερε τα δεδομένα στην επιθυμητή πορεία, ενώ συνεχίζονται αρκετές ακυρώσεις κρατήσεων.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση με τις νέες κρατήσεις παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με τις πρώτες 10-15 ημέρες από την έναρξη του πολέμου δεν διαφαίνεται ότι στην παρούσα φάση ο ρυθμός των νέων κρατήσεων θα επιλύσει το πρόβλημα, που σημαίνει πολύ χαμηλότερους αριθμούς κρατήσεων τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και μάλλον και για το καλοκαίρι, πρόσθεσε.

Λέγοντας ότι με τα δεδομένα της παρούσης εκτιμάται ότι η τουριστική σεζόν θα είναι δύσκολη, εξήγησε περαιτέρω ότι με βάση τα δεδομένα και παρά τις προσπάθειες που γίνονται αναμένονται διαφοροποιήσεις στα πτητικά προγράμματα αεροπορικών εταιρειών.

Απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση είπε ότι η εκτίμηση είναι πως οι πτήσεις θα μειωθούν καθώς «δεν μπορεί τα αεροσκάφη να πηγαινοέρχονται με χαμηλή πληρότητα».

Ερωτηθείς εάν οι πράκτορες προβαίνουν σε κάποιες ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, είπε ότι «εμείς ως πράκτορες κάνουμε ενέργειες καθημερινά, όπως ταξίδια στο εξωτερικό, συναντήσεις με φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, tour operators και επικοινωνώντας ότι η Κύπρος είναι ασφαλής ελκυστικός προορισμός σε μέσα ενημέρωσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Πρόσθεσε ότι «προσφέρουμε ταξίδια στην Κύπρο σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και διοργανωτές ταξιδίων του εξωτερικού, ώστε να διαπιστώσουν δια ζώσης ότι η Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός»

Αυτά τα κάνουμε ως εταιρείες, ξεχωριστά η κάθε μία, με ίδιες δαπάνες σε καθημερινή βάση, είπε στη συνέχεια.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε πως λόγω του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι νησί και οι μόνοι τρόποι εισόδου είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, η ξενοδοχειακή βιομηχανία στην πλειοψηφία των διανυκτερεύσεων που εξασφαλίζει, στηρίζεται στα ταξιδιωτικά γραφεία που αντιπροσωπεύουν τους διοργανωτές ταξιδίων του εξωτερικού. Περίπου τα ¾ του τουρισμού της Κύπρου προέρχεται από διοργανωτές ταξιδίων και κατ’ επέκταση μέσα από τα τουριστικά γραφεία, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν υπήρξαν αυξήσεις στα κόστη ταξιδιού που σχετίζονται με τις αεροπορικές εταιρείες, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν τέτοιες εξελίξεις και «δεν είναι το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή αφού οι όποιες αυξήσεις θα επηρεάσουν κατά τον ίδιο τρόπο όλους τους προορισμούς».

Καταλήγοντας σημείωσε ότι το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό αναφορικά με την ασφάλεια της Κύπρου ως προορισμού που και βάλλεται με τις ταξιδιωτικές οδηγίες που εκδίδουν διάφορες χώρες, προσθέτοντας ότι δεν είναι στην ευνοϊκότερη κατηγορία στην οποία θα μπορούσε να είναι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ