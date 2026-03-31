ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

 31.03.2026 - 10:15
Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η Αστυνομία, μετά από ρίψη πυροβολισμών κατά τη διάρκεια συμπλοκής, στη Λεμεσό. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι προσώπων, ενώ στο Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύονται τρία πρόσωπα.

Γύρω στις 8μ.μ. χθες, σημειώθηκε συμπλοκή αριθμού προσώπων, στην οδό 28ης Οκτωβρίου στη Λεμεσό. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα, ηλικίας 35, 34 και 36 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία.

Όπως διαπιστώθηκε ο 35χρονος φέρει κάταγμα ρινικού οστού, ο 34χρονος κακώσεις κεφαλής και ο 36χρονος τραύματα στα πόδια, που φαίνεται να προκλήθηκαν από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, που συνέλεξε η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής 32χρονος φέρεται να ανέσυρε πιστόλι και να έριξε αριθμό πυροβολισμών.

Εναντίον του 32χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθησαν επίσης με δικαστικά εντάλματα τόσο οι τρεις τραυματίες, όσο και άλλα δύο πρόσωπα, ηλικίας 43 και 35 ετών.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

Το χαρτί της Βουλής, παίζει η Αννίτα Δημητρίου - Σενάρια deal και οι προσωπικές ατζέντες στον ΔΗΣΥ

  •  31.03.2026 - 06:27
Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

Απόπειρα φόνου: Έτσι έγινε η άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, η κατάσταση υγείας τους

  •  31.03.2026 - 10:15
