Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

 06.04.2026 - 19:44
«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε, τη Δευτέρα, κανονισμούς για τροποποίηση των περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμών, ώστε να περιληφθούν σε αυτούς παραρτήματα στα οποία καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και οι ενδεικτικοί δείκτες.

Υπέρ των κανονισμών ψήφισαν 26 Βουλευτές και 11 εναντίον. Τέθηκε και μια προφορική τροπολογία του ΔΗΣΥ που ψηφίστηκε με 22 ψήφους υπέρ και εναντίον 13.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβρη του 2025 εγκρίθηκαν από τη Βουλή οι περί Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί, με τους οποίους θεσπίστηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. 

Στους κανονισμούς δεν περιλήφθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου ούτε οι ενδεικτικοί δείκτες, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαβούλευσης του ΥΠΑΝ με τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Οι κανονισμοί που κατατέθηκαν στη Βουλή στις 5 Μαρτίου, πέραν της προσθήκης των κριτηρίων, προβλέπουν και αλλαγή στην κλίμακα της βαθμολογίας για τα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε αυτή να κυμαίνεται από 1 έως 10 αντί από 0 έως 10, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ρύθμιση.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι ενδεικτικοί δείκτες αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις προβλεπόμενες αξιολογήσεις, ήτοι στη διαμορφωτική αξιολόγηση, στην αξιολόγηση μόνιμων εκπαιδευτικών επί δοκιμασία, καθώς και στην τελική (αριθμητική) αξιολόγηση.   

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η ανεξάρτητη Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε ότι η εκπαίδευση είναι αντιμέτωπη με σοβαρότατες προκλήσεις γιατί το σύστημα είναι εγκλωβισμένο σε μια άλλη εποχή. Υπέδειξε ότι επιβάλλεται να δίνουμε σημασία στην προσαρμοστικότητα, την εξέλιξη, τη διαμόρφωση κριτικής σκέψης και χρειάζονται δομημένα κριτήρια αξιολόγησης.

Η αλλαγή, ανέφερε, δεν είναι αρκετή και χρειάζονται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις και ειδικά μπροστά στην πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, μίλησε για την πιο σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που την περιμέναμε εδώ και 50 έτη, εκφράζοντας την ελπίδα να συμβάλει στην αλλαγή και να δούμε καλύτερα αποτελέσματα για την παιδεία μας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, επέκρινε έντονα μερίδα εκπαιδευτικών οι οποίοι, είπε, "δεν κατάλαβαν τι ψηφίσαμε" στην περασμένη Ολομέλεια για την ασφάλεια των μαθητών και "διαδίδουν, ψευδώς," ότι τους αλλάξαμε τα ωράρια για να προσέρχονται στις επτά το πρωί να προσέχουν τα παιδιά.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε πως σήμερα ακούστηκαν σωστά πράγματα "αλλά δεν έχουν σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας". Ανέφερε ότι ψηφίστηκε πρώτα το σχέδιο αξιολόγησης και μετά τα κριτήρια, κάνοντας λόγο για περίπλοκη συζήτηση "γιατί έχουμε κριτήρια μπροστά μας που δεν έχουν συζητηθεί" και δεν έχουμε σαφήνεια σε κάποιους ορισμούς , αυξάνεται η υποκειμενικότητα και αυτό οδηγεί σε δυσμενή διάκριση και αυθαιρεσία και το κόμμα του καταψηφίζει.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι καλό θα ήταν να έχουμε ενώπιόν μας από την αρχή τα κριτήρια ,ωστόσο το κόμμα του τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθμισης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία ευθύνης . Εξήγησε ότι το κόμμα του θέλει ενίσχυση του διαλόγου και ομαλή εφαρμογή της μεταρρύθμισης προς όφελος της ποιοτικής εκπαίδευσης και η τροπολογία προνοεί για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο διάλογο για το τι υλοποιείται.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, υπέδειξε ότι άλλο η εκπαίδευση και άλλο η παιδεία, που αφορά τον πολιτισμό μας και έρχεται από το σπίτι.

Η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι όντως μια μερίδα εκπαιδευτικών τοποθετήθηκε για το τι αποφάσισε η Ολομέλεια για την ασφάλεια και η ίδια ζήτησε από την ΥΠΑΝ να ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα ωραρίων των εκπαιδευτικών.

Είπε ότι ο ΔΗΣΥ έβαλε πλάτες για τη μεταρρύθμιση αλλά δεν έδωσε λευκή επιταγή και ζήτησε οδικό χάρτη για το τι υλοποιείται "και πότε και δεν πήραμε τις διαβεβαίωσες που ζητήσαμε ως ΔΗΣΥ, ενώ ήταν δέσμευση του ΥΠΑΝ".

Η κ. Δημητρίου είπε ότι με την τροπολογία του ΔΗΣΥ δίνεται ένα μήνυμα ότι ο θεσμικός διάλογος είναι απαραίτητος και η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να μετατραπεί σε πυροτέχνημα.

Η ΥΠΑΝ χαιρετίζει ψήφιση κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικού από Βουλή

Την ψήφιση των κριτηρίων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενό τους, χαιρέτισε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Όπως αναφέρει, η μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζεται με χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένο πλάνο και συνεργασίες με όλους τους φορείς, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ήδη αρχίσει την εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Αξιολόγηση.

«Η σημερινή ψήφιση των κριτηρίων αποτελεί ένα ακόμη βήμα μπροστά στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η Παιδεία αλλάζει προς όφελος των παιδιών, των εκπαιδευτικων και του τόπου μας», καταλήγει η Υπουργός.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεύτερος στον κόσμο ο Μάριος Γεωργίου – Αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου!

 06.04.2026 - 19:35
Επόμενο άρθρο

Το βίντεο της Ιωάννας Τούνη για τη σύλληψή της: Ο κακοποιητής μου βγήκε να γιορτάσει ότι το όνομά του δεν μαθεύτηκε ποτέ, λέει δακρυσμένη

 06.04.2026 - 19:55
Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως τα τέλη Απριλίου με σκοπό να προβούν σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ μετά τη σημερινή τους συνάντηση στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Πρόσθεσαν πως οι δυο ηγέτες χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

  •  06.04.2026 - 18:43
  •  06.04.2026 - 16:09
  •  06.04.2026 - 20:38
«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

  •  06.04.2026 - 19:44
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα