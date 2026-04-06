Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Βουλή: Αλλαγές στον νόμο εγγραφής ιατρών με ρυθμίσεις και για επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας
Βουλή: Αλλαγές στον νόμο εγγραφής ιατρών με ρυθμίσεις και για επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας

 06.04.2026 - 21:21
H Oλομέλεια της Βουλής, με 26 ψήφους υπέρ και 13 αποχές τροποποίησε, τη Δευτέρα, τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, ώστε, μεταξύ άλλων, να ρυθμιστεί ο τρόπος διενέργειας των συνεδριάσεων του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, να επεκταθεί η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των μελών του, να επεκταθεί το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος και να ρυθμιστεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού.

Επίσης διαφοροποιούνται οι εξουσίες του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου για διεξαγωγή έρευνας για ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους των ιατρών και ο τρόπος που καταβάλλονται τα τέλη εγγραφής, καθώς και να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου επεσήμανε ότι οι  ρυθμίσεις αναμένεται να επιλύσουν αρκετές από τις στρεβλώσεις που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του συμβουλίου και να απαλλάξουν το ΚΥΣΑΤΣ από σημαντικό φόρτο εργασίας.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο προνομιακής μεταχείρισης αποφοίτων συγκεκριμένων ιατρικών σχολών αναφέρθηκε ότι η σχετική πρόνοια αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την υφιστάμενη στρέβλωση που παρατηρείται, βάσει της οποίας καταξιωμένοι ιατροί επιστρέφουν στη Δημοκρατία μετά από πολύχρονη εργασία στο εξωτερικό, ωστόσο το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου δεν δύναται να τους εγγράψει στο Ιατρικό Μητρώο, εάν δεν παρακαθίσουν προηγουμένως σε εξετάσεις του ΚΥΣΑΤΣ.

Επί των διαφόρων προβληματισμών ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ευχέρεια του συμβουλίου να ανακαλεί προηγούμενη απόφασή του που αφορά εγγραφή ιατρού στο Ιατρικό Μητρώο για λόγους πέραν των ειδικά καθορισμένων στη νομοθεσία είναι αναγκαία, αναφέροντας ως ενδεικτικό παράδειγμα την περίπτωση ιατρού ο οποίος μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης προέτρεπε τους πολίτες να απέχουν από εμβολιασμό.  

Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις οποίες θεσμοθετείται η ευχέρεια ιατρού προερχόμενου από τρίτες χώρες να παρέχει υπηρεσίες σε αλλοδαπούς στη Δημοκρατία πρόκειται να ενισχύσει κυρίως τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αλλά και να συμβάλει στη δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό στη χώρα.

Η Επιτροπή Υγείας επέφερε τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε, μεταξύ άλλων, να εξορθολογιστούν ορισμένες διατάξεις του και να συγκεκριμενοποιηθεί η ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει τον διορισμό μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, ώστε αυτή να περιορίζεται σε σοβαρό λόγο που σχετίζεται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατρός πώλησε μαγνητική βαλβίδα εγκεφάλου από τη σύζυγο του σε ασθενή - Παρέχεται δωρεάν από το νοσοκομείο

 06.04.2026 - 21:05
Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως τα τέλη Απριλίου με σκοπό να προβούν σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ μετά τη σημερινή τους συνάντηση στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Πρόσθεσαν πως οι δυο ηγέτες χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

  •  06.04.2026 - 18:43
Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

  •  06.04.2026 - 16:09
VIDEO: USB με 800 μηνύματα στα «χέρια» των Αρχών για την υπόθεση της «Σάντυ» - Παρέδωσε στην Αστυνομία γραπτό κείμενο ο Κληρίδης

  •  06.04.2026 - 20:38
«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

  •  06.04.2026 - 19:44
Ολομέλεια: Ψηφίστηκαν ομόφωνα ν/σ και προτάσεις νόμου για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών

  •  06.04.2026 - 19:21
Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

  •  06.04.2026 - 13:01
Προσοχή: Παραπλανητική ανάρτηση εμφανίζεται ως ανακοίνωση της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες

  •  06.04.2026 - 18:14
LIVE: Το Ιράν απάντησε στο Πακιστάν: Όχι στην εκεχειρία, ζητά μόνιμο τέλος του πολέμου, νέο πρωτόκολλο για το Ορμούζ και άρση κυρώσεων

  •  06.04.2026 - 06:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα