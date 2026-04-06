Σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος: Τον καταπλάκωσε εκσκαφέας - Δείτε φωτογραφίες

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, το ατύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η ράμπα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να καταπλακώσει τον άτυχο άνδρα.

Σκηνές πανικού, άμεσα έσπευσε το ΕΚΑΒ

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.



Δείτε φωτογραφίες

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί έκριναν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη και προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Αυτή την ώρα δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.



Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας σε εργοτάξια και τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα