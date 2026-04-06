Σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος: Τον καταπλάκωσε εκσκαφέας - Δείτε φωτογραφίες

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως τα τέλη Απριλίου με σκοπό να προβούν σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ μετά τη σημερινή τους συνάντηση στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Πρόσθεσαν πως οι δυο ηγέτες χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.