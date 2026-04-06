Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος: Τον καταπλάκωσε εκσκαφέας - Δείτε φωτογραφίες
Σε κρίσιμη κατάσταση 58χρονος: Τον καταπλάκωσε εκσκαφέας - Δείτε φωτογραφίες

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 58χρονος χειριστής μηχανήματος στον Βόλο, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε ιδιωτικό έργο στη Νέα Δημητριάδα.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, το ατύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η ράμπα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να καταπλακώσει τον άτυχο άνδρα.

Σκηνές πανικού, άμεσα έσπευσε το ΕΚΑΒ

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.

Δείτε φωτογραφίες

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί έκριναν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη και προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Αυτή την ώρα δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας σε εργοτάξια και τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Γιάννος Κωνσταντίνου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Νεκρή γυναίκα σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στη Λεμεσό - Οι πρώτες πληροφορίες
Νέος κύκλος ζωής: Τα ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές από Απρίλιο
Τρόμος για γυναίκα στη Λεμεσό: Δέχθηκε άσεμνη επίθεση από άντρα - Η περιγραφή που έδωσε στην Αστυνομία
Kαθηλωμένος στο σπίτι του ο Πασχάλης Τερζής – Δείτε τι είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος
Πασχαλινό επίδομα: Ανάσα στην τσέπη - Ποιοι οι δικαιούχοι και ποιο το ύψος του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουλή: Αλλαγές στον νόμο εγγραφής ιατρών με ρυθμίσεις και για επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας

 06.04.2026 - 21:21
Επόμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Κώστας Ιωάννου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 06.04.2026 - 21:58
Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως τα τέλη Απριλίου με σκοπό να προβούν σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ μετά τη σημερινή τους συνάντηση στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Πρόσθεσαν πως οι δυο ηγέτες χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Επί της ουσίας η συζήτηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν - Νέα συνάντηση τέλη Απριλίου

Videogate: Παράταση δύο μηνών στις έρευνες - Εξασφαλίστηκε ολόκληρο το βίντεο

VIDEO: USB με 800 μηνύματα στα «χέρια» των Αρχών για την υπόθεση της «Σάντυ» - Παρέδωσε στην Αστυνομία γραπτό κείμενο ο Κληρίδης

ΑΛΜΑ: Εκτός ψηφοδελτίου ο Δημήτρης Παπαδάκης - Η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας - «Πολιτικό και όχι νομικό το θέμα»

«Πράσινο» Ολομέλειας για κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών-Χαιρετίζει η ΥΠΑΝ

Μορφάκης Σολομωνίδης: «Είναι όλα φωτομοντάζ» - Σφοδρή απάντηση για τις καταγγελίες - Βίντεο

Προσοχή: Παραπλανητική ανάρτηση εμφανίζεται ως ανακοίνωση της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες

LIVE: Το Ιράν απάντησε στο Πακιστάν: Όχι στην εκεχειρία, ζητά μόνιμο τέλος του πολέμου, νέο πρωτόκολλο για το Ορμούζ και άρση κυρώσεων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα