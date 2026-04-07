ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτους δρόμους η Αστυνομία ενόψει του Πάσχα - Αυξημένες περιπολίες και μηδενική ανοχή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους η Αστυνομία ενόψει του Πάσχα - Αυξημένες περιπολίες και μηδενική ανοχή

 07.04.2026 - 11:03
Στους δρόμους η Αστυνομία ενόψει του Πάσχα - Αυξημένες περιπολίες και μηδενική ανοχή

Η Αστυνομία Κύπρου, όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και της Ανάστασης, θα λάβει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας, με σκοπό την αύξηση της ασφάλειας στο οδικό και την πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Λόγω της αναμενόμενης αύξησης της τροχαίας κίνησης κατά την περίοδο των εορτών, μεταξύ της Μεγάλης Πέμπτης και της Δευτέρας του Πάσχα, 09-13 Απριλίου, η παρουσία της Αστυνομίας στις κύριες οδικές αρτηρίες των πόλεων και στους υπεραστικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους θα είναι έντονη, με αυξημένες περιπολίες, ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά και τροχονομικούς ελέγχους.

Κατά τους ελέγχους τροχαίας, όπως πάντα θα επιδεικνύεται μηδενική ανοχή στις παραβάσεις που συνιστούν κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων, όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών ουσιών, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και επιβάτες αυτοκινήτων και προστατευτικού κράνους από μοτοσικλετιστές, η απόσπαση της προσοχής με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση και το επικίνδυνο προσπέρασμα.

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς οχημάτων να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Με αυτό τον καιρό θα ψήσουμε σούβλες - Η πρόγνωση μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα

Αγανακτισμένος πολίτης στον Στρόβολο: Καταγγέλλει διαρροή νερού εδώ και 20 μέρες – Αδράνεια από την Υδατοπρομήθεια

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

Ραγδαίες εξελίξεις - Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

Ραγδαίες εξελίξεις - Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

