Αγανακτισμένος πολίτης στον Στρόβολο: Καταγγέλλει διαρροή νερού εδώ και 20 μέρες – Αδράνεια από την Υδατοπρομήθεια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγανακτισμένος πολίτης στον Στρόβολο: Καταγγέλλει διαρροή νερού εδώ και 20 μέρες – Αδράνεια από την Υδατοπρομήθεια

 07.04.2026 - 11:08
Αγανακτισμένος πολίτης στον Στρόβολο: Καταγγέλλει διαρροή νερού εδώ και 20 μέρες – Αδράνεια από την Υδατοπρομήθεια

Έντονα εκνευρισμένοι εμφανίζονται κάτοικοι στον Στρόβολο, οι οποίοι καταγγέλλουν, κατά τους ισχυρισμούς τους, ότι εδώ και σχεδόν 20 ημέρες υπάρχει σοβαρή διαρροή νερού στην περιοχή Αγίου Στυλιανού, χωρίς να έχει δοθεί λύση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε ανάρτηση τους στη σελίδα "Που πήγαμε", η Υδατοπρομήθεια έχει ήδη ενημερωθεί εδώ και καιρό για το πρόβλημα, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με το νερό να συνεχίζει να χάνεται καθημερινά.

«Εδώ και 20 μέρες σχεδόν έχει ενημερωθεί η υδατοπρομήθεια ότι χάνεται τόσο νερό… και ακόμη να έρθουν να το φτιάξουν», σημειώνει χαρακτηριστικά πολίτης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

Μάλιστα, δεν λείπουν και τα έντονα σχόλια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τον ίδιο να αναφέρει πως «αν ήταν να τρώνε από καταγγελίες, θα ήταν πρώτοι», κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κατάσταση και καθυστερήσεις.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, καθώς σε μια περίοδο όπου η εξοικονόμηση νερού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, εικόνες με συνεχή απώλεια νερού εξοργίζουν τους πολίτες.

Δείτε φωτογραφία

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

  •  07.04.2026 - 09:10
ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

  •  07.04.2026 - 06:25
Ραγδαίες εξελίξεις - Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

Ραγδαίες εξελίξεις - Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

  •  07.04.2026 - 10:18
Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

  •  07.04.2026 - 09:02
Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

  •  07.04.2026 - 07:53
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

  •  07.04.2026 - 06:16
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  07.04.2026 - 06:20
LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

  •  07.04.2026 - 06:13

