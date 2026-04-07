Αγανακτισμένος πολίτης στον Στρόβολο: Καταγγέλλει διαρροή νερού εδώ και 20 μέρες – Αδράνεια από την Υδατοπρομήθεια

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε ανάρτηση τους στη σελίδα "Που πήγαμε", η Υδατοπρομήθεια έχει ήδη ενημερωθεί εδώ και καιρό για το πρόβλημα, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με το νερό να συνεχίζει να χάνεται καθημερινά.

«Εδώ και 20 μέρες σχεδόν έχει ενημερωθεί η υδατοπρομήθεια ότι χάνεται τόσο νερό… και ακόμη να έρθουν να το φτιάξουν», σημειώνει χαρακτηριστικά πολίτης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

Μάλιστα, δεν λείπουν και τα έντονα σχόλια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τον ίδιο να αναφέρει πως «αν ήταν να τρώνε από καταγγελίες, θα ήταν πρώτοι», κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κατάσταση και καθυστερήσεις.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, καθώς σε μια περίοδο όπου η εξοικονόμηση νερού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, εικόνες με συνεχή απώλεια νερού εξοργίζουν τους πολίτες.

