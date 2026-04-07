Με αυτό τον καιρό θα ψήσουμε σούβλες - Η πρόγνωση μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 07.04.2026 - 10:49
Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Παναγιώτης Γεωργίου.  

Όπως ανέφερε, τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος. «Τις πρωινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά», σημείωσε.  

Σχετικά με το Μεγάλο Σάββατο ο κ. Γεωργίου είπε ότι ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος. «Υπάρχει μικρή πιθανότητα για μεμονωμένη βροχή, όχι καταιγίδα», πρόσθεσε.

«Για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο», διευκρίνισε, σημειώνοντας πως ακόμα κι αν υπάρξουν βροχές, τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα.

Όσον αφορά την Κυριακή του Πάσχα, ο Παναγιώτης Γεωργίου ανέφερε ότι «μάλλον θα είναι κυρίως αίθριος ο καιρός».

Τη Δευτέρα του Πάσχα, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γεωργίου, «ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ενώ το απόγευμα θα εμφανιστούν πιθανώς ψηλές νεφώσεις, χωρίς όμως να αναμένεται βροχή».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

