ΑρχικήΟικονομία
Πρ. Κρεοπωλών: «Υπάρχει επάρκεια κρέατος - Στα ίδια επίπεδα οι τιμές για το Πάσχα»

 07.04.2026 - 10:45
Πρ. Κρεοπωλών: «Υπάρχει επάρκεια κρέατος - Στα ίδια επίπεδα οι τιμές για το Πάσχα»

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά βρίσκονται οι τιμές του κρέατος κατά την μεγάλη εβδομάδα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, ο οποίος ταυτόχρονα ανέφερε ότι υπάρχει επάρκεια κρέατος στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λειβαδιώτης είπε ότι ενώ φαινόταν ότι η τιμή θα οδηγείτο υψηλότερα λόγω του αφθώδους πυρετού και της θανάτωσης ζώων, αυτό σταμάτησε ως αποτέλεσμα της προόδου που σημειώθηκε στην αντιμετώπιση της ασθένειας με αποτέλεσμα ο κάθε βοσκός να θέλει να πωλήσει τα ζώα του αυξάνοντας την προσφορά κρέατος.

«Παρά την θανάτωση ζώων που υπήρξε λόγω του αφθώδη πυρετού, εξακολουθεί να υπάρχει κρέας στην εγχώρια αγορά», σημείωσε.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Λειβαδιώτη, είναι στην μεταφορά των ζώων για σφαγή καθώς απαγορεύεται, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, οι ζωέμποροι να μετακινούνται την ίδια μέρα από τη μια μάντρα στην άλλη για να παραλάβουν ζώα ή από τις επιτηρούμενες περιοχές στις μη επιτηρούμενες.

Εξήγησε ότι αυτό αναγκάζει τον ζωέμπορο να καθυστερεί αρκετές μέρες, ώστε να μαζέψει την ποσότητα κρέατος που χρειάζεται καθώς δεν υπάρχουν συσσωρευμένα αρνιά μόνο σε μια μάντρα.

Ο Πρόεδρος των Κρεοπωλών είπε ότι έχουν απομείνει μέχρι το Πάσχα τρεις ημέρες για να σφαχτούν ζώα και πρόσθεσε πως σφάζονται τις τελευταίες ημέρες γύρω στις 6.000 – 7.000 ζώα.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη εικόνα στην Κύπρο: Ο ουρανός χωρίστηκε στα δύο και έγινε viral - Φωτογραφία
Αυτά τα τρία ζώδια θα έχουν την απόλυτη τύχη με το μέρος τους τη Μεγάλη Εβδομάδα
Απίστευτο σκηνικό σε δρόμο: «Τα άπλυτα στη φόρα» - Δεν θα πιστεύετε τι έδεσαν με σχοινιά σε όχημα – Φωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Αντώνης Κυριάκου – Δείτε φωτογραφία του
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης - Δείτε φωτογραφία
Το θαύμα της λακκούβας: Γυναίκα που κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρή ζωντάνεψε όταν το ασθενοφόρο έπεσε σε λακκούβα
Αυτά τα τρία ζώδια θα έχουν την απόλυτη τύχη με το μέρος τους τη Μεγάλη Εβδομάδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Κιμ Καρντάσιαν συνοδηγός του Λούις Χάμιλτον σε drift με Ferrari F40 στο Τόκιο - Δείτε βίντεο

 07.04.2026 - 10:34
Επόμενο άρθρο

Με αυτό τον καιρό θα ψήσουμε σούβλες - Η πρόγνωση μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα

 07.04.2026 - 10:49
Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

  •  07.04.2026 - 09:10
ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

ΑΛΜΑ: Θυσιάζει τον Παπαδάκη για να προστατεύσει το προφίλ του

  •  07.04.2026 - 06:25
Ραγδαίες εξελίξεις - Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

Ραγδαίες εξελίξεις - Φάκελο με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων παραδίδει στην Αστυνομία ο Δρουσιώτης

  •  07.04.2026 - 10:18
Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

Έκθεση-«βόμβα» για ΥΔΕΠ: Δεκάδες λάθη σε πληρωμές επιδομάτων και προβλήματα στο ΕΕΕ - Στο «φως» σωρεία παραλείψεων

  •  07.04.2026 - 09:02
Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

Επεισοδιακή καταδίωξη: 25χρονος προσέκρουσε σε περιπολικό και επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Έπεσαν πυροβολισμοί

  •  07.04.2026 - 07:53
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ στο «T» : “Είμαι υποψήφιος με τους Οικολόγους- Ένα Κίνημα με επίκεντρο τον άνθρωπο»

  •  07.04.2026 - 06:16
Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

Πτήσεις στον…«αέρα»: Ο λόγος που μπορεί να αλλάξει το ταξίδι σου - Το ντόμινο ακρίβειας – Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  07.04.2026 - 06:20
LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

LIVE: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Τραμπ: Χωρίς συμφωνία, τα μεσάνυχτα της Τρίτης θα καούν όλα

  •  07.04.2026 - 06:13

