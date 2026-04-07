ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

 07.04.2026 - 18:06
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

«Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση με αφορμή εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η λειτουργία προγραμμάτων της Plug and Play Cyprus για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο Πρόεδρος, στόχος της συνεργασίας με την εν λόγω πλατφόρμα είναι η διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητών με διεθνή δίκτυα.

«Στηρίζουμε τη λειτουργία της Plug and Play Cyprus, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειάς μας να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και την καλύτερη διασύνδεση του οικοσυστήματος με διεθνείς αγορές», εξήγησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των επαφών που είχε στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2025, όπου «αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας με κορυφαίους διεθνείς ηγέτες της βιομηχανίας και σημαντικούς εταίρους», σύμφωνα με τον ίδιο.

«Η Plug and Play Tech Center αποτελεί μια παγκόσμια πλατφόρμα καινοτομίας με ισχυρή διεθνή παρουσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διασύνδεση νεοφυών επιχειρήσεων, εταιρειών και επενδυτών σε διαφορετικές αγορές», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η εγκαθίδρυσή της στην Κύπρο «συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας και αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στην καινοτομία με ουσιαστικό οικονομικό αντίκτυπο».

«Μέσα από τη συνεργασία αυτή, επιδιώκουμε τη διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητών με διεθνή δίκτυα, τεχνογνωσία και αγορές, καθώς και τη διασφάλιση απτών αποτελεσμάτων: τη δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους πολίτες της Κύπρου», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, σηματοδότησε και την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι τα μέσα Μαΐου στον σύνδεσμο https://www.plugandplaytechcenter.com/innovation-services/our-programs/cyprus-accelerator-program.

Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Μαΐου, θα έχει διάρκεια τριών μηνών και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή δέκα νεοφυών επιχειρήσεων. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν έξι κύκλοι προγραμμάτων θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης, μέσω των οποίων θα υποστηριχθούν περίπου 60 νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις σε τομείς αιχμής.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται η δημιουργία περίπου 500 νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της διασύνδεσης της κυπριακής οικονομίας με διεθνή επενδυτικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Κέντρου υλοποιείται με τη στήριξη του Κράτους και τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρικών εταίρων, και συγκεκριμένα των ASBIS, Tototheo Maritime, Mastercard και ECOMMBX, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασύνδεση της καινοτομίας με τις ανάγκες της αγοράς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Εκθεση Ελεγκτικής: «Μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων στη Νομική Υπηρεσία: Aνείσπρακτα €26,3 εκατομμύρια - Καθυστερήσεις, κενά ελέγχου σε αποφάσεις

 07.04.2026 - 18:02

