ΑρχικήΔιεθνήΛίβανος: Ξεπερνά τους 1.500 νεκρούς ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα
Λίβανος: Ξεπερνά τους 1.500 νεκρούς ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα

 07.04.2026 - 18:27
Λίβανος: Ξεπερνά τους 1.500 νεκρούς ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα στη χώρα

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 1.530 ανθρώπων από την αρχή του πολέμου μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Ο νέος αυτός απολογισμός κάνει λόγο για 102 γυναίκες, 130 παιδιά και 57 μέλη του ιατρικού προσωπικού που σκοτώθηκαν και για 4.812 τραυματίες από τότε που άρχισε η τελευταία κλιμάκωση πριν από πέντε εβδομάδες.

Το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει χθες απολογισμό με 1.497 νεκρούς.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε άλλη μια στρατηγικά σημαντική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο, κατηγορώντας την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ ότι τη χρησιμοποιούσε για λαθρεμπόριο όπλων στον νότο της χώρας.

Η επίθεση έγινε τη Δευτέρα, δήλωσε ο στρατός προσθέτοντας ότι επτά γέφυρες και διαβάσεις στον νότιο Λίβανο καταστράφηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Αποτελούσαν μέρος των πολιτικών υποδομών της χώρας και συνδέουν τον νότο με την υπόλοιπη χώρα.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου επιβεβαίωσαν ότι επτά σημαντικές γέφυρες έχουν καταστραφεί έως τώρα από τις ισραηλινές επιθέσεις, με αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί σημαντικά η πρόσβαση και οι οδικές μεταφορές προς τον νότο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

Συνελήφθη 44χρονος στη Γλυφάδα που εξαπάτησε πολίτες παριστάνοντας τον επενδυτή, καταζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

«Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση με αφορμή εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η λειτουργία προγραμμάτων της Plug and Play Cyprus για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Επιδιώκουμε διασύνδεση κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων με διεθνή δίκτυα»

Εκθεση Ελεγκτικής: «Μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων στη Νομική Υπηρεσία: Aνείσπρακτα €26,3 εκατομμύρια - Καθυστερήσεις, κενά ελέγχου σε αποφάσεις

Εκθεση Ελεγκτικής: «Μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων στη Νομική Υπηρεσία: Aνείσπρακτα €26,3 εκατομμύρια - Καθυστερήσεις, κενά ελέγχου σε αποφάσεις

Κατέθεσε ο ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Πού επικεντρώνεται η διαδικασία

Κατέθεσε ο ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του 14χρονου Στυλιανού - Πού επικεντρώνεται η διαδικασία

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα σε Λευκωσία και Λάρνακα - Πόσες είναι οι μολυσμένες μονάδες

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα σε Λευκωσία και Λάρνακα - Πόσες είναι οι μολυσμένες μονάδες

Καταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία

Καταγγελία ασθενή με κύστη στο κεφάλι για ΓεΣΥ: «Να πεθάνεις και μετά να σου βάλουν ραντεβού» - Φωτογραφία

Artemis II: Η ολική έκλειψη Ηλίου πίσω από τη Σελήνη και η επανασύνδεση του Orion με τη Γη μετά από 40 λεπτά «σιωπής», δείτε βίντεο

Artemis II: Η ολική έκλειψη Ηλίου πίσω από τη Σελήνη και η επανασύνδεση του Orion με τη Γη μετά από 40 λεπτά «σιωπής», δείτε βίντεο

Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

LIVE/ Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν

LIVE/ Τραμπ για Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν

