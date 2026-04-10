Πως είναι σήμερα ο Ιησούς απο τη Ναζαρέτ; Φωτογραφία

Η μορφή του ως Ιησού στη σειρά Jesus of Nazareth παραμένει μέχρι σήμερα η πιο αναγνωρίσιμη απεικόνιση του ρόλου στην τηλεόραση. Και όμως, πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει ένας άνθρωπος που επέλεξε να ζήσει εντελώς διαφορετικά.

Η ζωή του σήμερα κινείται μακριά από τα φώτα, χωρίς ένταση και χωρίς ανάγκη για επιβεβαίωση. Η καθημερινότητα ενός ηθοποιού που δεν εξαφανίστηκε…

Ο Robert Powell γεννήθηκε το 1944 και σήμερα βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία, συνεχίζοντας όμως να διατηρεί παρουσία στον χώρο. Ζει στο Λονδίνο με τη σύζυγό του, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και δεκαετίες, κρατώντας μια σταθερή και ήρεμη προσωπική ζωή.

Δεν αποσύρθηκε ποτέ πλήρως. Αντίθετα, ακολούθησε μια διαφορετική διαδρομή. Άφησε πίσω του τη βαριά σκιά του ρόλου και στράφηκε σε πιο ουσιαστικές μορφές έκφρασης, όπως το θέατρο και οι αφηγήσεις ντοκιμαντέρ.

Η φωνή του, χαρακτηριστική και βαθιά, τον κράτησε ενεργό σε παραγωγές που απαιτούν κύρος και αφήγηση. Πολλοί τον γνωρίζουν σήμερα περισσότερο ως αφηγητή παρά ως ηθοποιό της εικόνας.

Η σχέση με τον ρόλο που τον καθόρισε

Ο ρόλος στη σειρά Jesus of Nazareth δεν ήταν απλώς μια επιτυχία. Ήταν μια ταύτιση που δύσκολα σπάει. Το βλέμμα του, η έκφρασή του, ακόμη και η σιωπή του σε πολλές σκηνές, δημιούργησαν μια εικόνα που πέρασε από γενιά σε γενιά.

Ο ίδιος δεν προσπάθησε ποτέ να αποτινάξει αυτή τη σύνδεση. Αντίθετα, την αποδέχτηκε με έναν ήρεμο τρόπο, χωρίς να την εκμεταλλευτεί εμπορικά.

Σε αντίθεση με άλλους ηθοποιούς που εγκλωβίστηκαν σε έναν ρόλο, εκείνος βρήκε τρόπο να συνεχίσει χωρίς να συγκρουστεί με το παρελθόν του.

Η υγεία και η δημόσια εικόνα

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται πιο σπάνια, κυρίως λόγω ηλικίας. Ωστόσο, εξακολουθεί να δίνει το «παρών» σε εκδηλώσεις και θεατρικές παραγωγές, δείχνοντας ότι παραμένει ενεργός. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά προβλήματα υγείας, αν και ο ίδιος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η καθημερινότητα δεν είναι πάντα εύκολη. Πρόκειται για μια φυσιολογική εξέλιξη για έναν άνθρωπο της ηλικίας του.

Η δημόσια εικόνα του σήμερα είναι αυτή ενός ηλικιωμένου κυρίου με λευκά μαλλιά, ήρεμη παρουσία και το ίδιο διαπεραστικό βλέμμα που τον έκανε να ξεχωρίσει.

Μακριά από τη σύγχρονη προβολή

Σε μια εποχή όπου η προβολή είναι σχεδόν υποχρεωτική, ο Robert Powell ακολούθησε αντίθετη πορεία. Δεν επένδυσε ποτέ στα social media, δεν καλλιέργησε δημόσια εικόνα και δεν προσπάθησε να επανατοποθετηθεί με σύγχρονους όρους.

Οι εμφανίσεις του είναι περιορισμένες και στοχευμένες. Δεν υπάρχει υπερβολή, δεν υπάρχει ανάγκη για συνεχή παρουσία. Αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο σήμερα.

Η περίπτωση του Robert Powell δεν αφορά μόνο έναν ρόλο που έγραψε ιστορία. Αφορά έναν άνθρωπο που κατάφερε να διαχειριστεί τη φήμη του χωρίς να αλλοιωθεί. Δεν ακολούθησε τη διαδρομή της υπερέκθεσης. Δεν αναζήτησε διαρκώς το επόμενο μεγάλο βήμα. Επέλεξε να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής του.

Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί, τόσα χρόνια μετά, η εικόνα του παραμένει τόσο ισχυρή. Δεν ξεθώριασε μέσα στον θόρυβο. Έμεινε καθαρή, σχεδόν άθικτη. Ένας ρόλος τον έκανε αθάνατο. Ο τρόπος που έζησε μετά, όμως, είναι αυτός που τον ξεχωρίζει πραγματικά.