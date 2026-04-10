Ιταλία: Φρικτός θάνατος 12χρονου – Τον ρούφηξε το τζακούζι ξενοδοχείου

Το αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, όταν παγιδεύτηκε στο τζακούζι του σπα ξενοδοχείου, όπου διέμενε με την οικογένειά του για τις γιορτές.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του 12χρονου κρίθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη. Λίγες ημέρες αργότερα διαπιστώθηκε εγκεφαλικός θάνατος και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες, που οδήγησαν στην αποσύνδεσή του από τα μηχανήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, οι συγγενείς του παιδιού έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το 12χρονο παιδί είχε μπει στο τζακούζι, βάθους λίγο πάνω από ένα μέτρο, όταν το πόδι του ρουφήχτηκε από το στόμιο αναρρόφησης τη στιγμή που το σύστημα λειτουργούσε.

Το αγόρι δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί και παρέμεινε κάτω από το νερό για σχεδόν πέντε λεπτά, χωρίς να μπορέσει να αναδυθεί στην επιφάνεια. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε το προσωπικό του ξενοδοχείου να απενεργοποιήσει το σύστημα, ώστε να αποσυρθεί με ασφάλεια από τη δεξαμενή και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Δραματικές στιγμές στο σπα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου, την ώρα που η οικογένεια του παιδιού, απολάμβανε λίγη ώρα χαλάρωσης στο σπα του ξενοδοχείου.

Ξαφνικά το παιδί χάθηκε από το οπτικό πεδίο των συγγενών του, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι δραματικές. Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο Infermi του Ρίμινι.

Matteo Brandimarti è morto a 12 anni dopo un incidente nella spa di un hotel a #Pennabilli causato dal risucchio della vasca idromassaggio. Il ragazzo era in vacanza con i genitori per Pasqua quando è rimasto intrappolato sott’acqua per minuti.https://t.co/I1y8rQ7hfu pic.twitter.com/ok1T5hgNGO — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) April 10, 2026

Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από τους καραμπινιέρους της Νοβαφέλτρια, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Ρίμινι. Αρχικά σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες, ωστόσο η έρευνα πλέον αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από περίπου δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων συγγενείς του παιδιού και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου.

Το τζακούζι και ο γύρω χώρος έχουν κατασχεθεί, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κατασκευή των στομίων αναρρόφησης και το κατά πόσο υπήρχαν οι απαραίτητες προστατευτικές σχάρες ασφαλείας ή τυχόν τεχνικές παρατυπίες στην εγκατάσταση.