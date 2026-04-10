Ιταλία: Φρικτός θάνατος 12χρονου – Τον ρούφηξε το τζακούζι ξενοδοχείου
Ιταλία: Φρικτός θάνατος 12χρονου – Τον ρούφηξε το τζακούζι ξενοδοχείου

 10.04.2026 - 22:48
Θλίψη έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο τραγικός θάνατος του 12χρονου Ματέο Μπραντιμάρτι, ο οποίος έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο μέσα σε τζακούζι ξενοδοχείου στην περιοχή Πενναμπίλι, στην επαρχία του Ρίμινι.

Το αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, όταν παγιδεύτηκε στο τζακούζι του σπα ξενοδοχείου, όπου διέμενε με την οικογένειά του για τις γιορτές.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του 12χρονου κρίθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη. Λίγες ημέρες αργότερα διαπιστώθηκε εγκεφαλικός θάνατος και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες ιατρικές διαδικασίες, που οδήγησαν στην αποσύνδεσή του από τα μηχανήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, οι συγγενείς του παιδιού έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το 12χρονο παιδί είχε μπει στο τζακούζι, βάθους λίγο πάνω από ένα μέτρο, όταν το πόδι του ρουφήχτηκε από το στόμιο αναρρόφησης τη στιγμή που το σύστημα λειτουργούσε.

Το αγόρι δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί και παρέμεινε κάτω από το νερό για σχεδόν πέντε λεπτά, χωρίς να μπορέσει να αναδυθεί στην επιφάνεια. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε το προσωπικό του ξενοδοχείου να απενεργοποιήσει το σύστημα, ώστε να αποσυρθεί με ασφάλεια από τη δεξαμενή και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Δραματικές στιγμές στο σπα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου, την ώρα που η οικογένεια του παιδιού, απολάμβανε λίγη ώρα χαλάρωσης στο σπα του ξενοδοχείου.

Ξαφνικά το παιδί χάθηκε από το οπτικό πεδίο των συγγενών του, με τις στιγμές που ακολούθησαν να είναι δραματικές. Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο Infermi του Ρίμινι.

Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από τους καραμπινιέρους της Νοβαφέλτρια, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Ρίμινι. Αρχικά σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες, ωστόσο η έρευνα πλέον αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι αρχές έχουν ήδη λάβει καταθέσεις από περίπου δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων συγγενείς του παιδιού και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου.

Το τζακούζι και ο γύρω χώρος έχουν κατασχεθεί, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κατασκευή των στομίων αναρρόφησης και το κατά πόσο υπήρχαν οι απαραίτητες προστατευτικές σχάρες ασφαλείας ή τυχόν τεχνικές παρατυπίες στην εγκατάσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στο Παγκύπριο και την Αστυνομία για τον θάνατο του Βάσου Μιχαηλίδη - Φωτογραφία
Ιταλία: Φρικτός θάνατος 12χρονου – Τον ρούφηξε το τζακούζι ξενοδοχείου
Δέος στην Πλατεία Ελευθερίας: Η στιγμή που οι Επιτάφιοι συναντήθηκαν και συγκίνησαν τους πιστούς - Βίντεο
Δάκρυα και συγκίνηση στον Κορμακίτη - Ο Επιτάφιος που «λύγισε» τους πιστούς - Φωτογραφίες
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό Βίντεο
Επιχείρηση «Inferno»: Κατασχέθηκαν επικίνδυνα υλικά πριν το Πάσχα – Τι εντόπισε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων

 

 

 

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό Βίντεο

Η Κύπρος "εκτοξεύεται" στην ΕΕ: Από τις κορυφαίες χώρες σε αύξηση παραγωγικότητας

Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

Σε αναμονή των εξελίξεων βρίσκεται η υπόθεση της λεγόμενης «Σάντη», καθώς η Αστυνομία απέστειλε τα στοιχεία στη Europol για έλεγχο, με το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

  •  10.04.2026 - 20:55
Η Χεζμπολάχ ζητά από τον Λίβανο να μην διαπραγματευτεί με το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ζητά από τον Λίβανο να μην διαπραγματευτεί με το Ισραήλ

  •  10.04.2026 - 19:30
Δέος στην Πλατεία Ελευθερίας: Η στιγμή που οι Επιτάφιοι συναντήθηκαν και συγκίνησαν τους πιστούς - Βίντεο

Δέος στην Πλατεία Ελευθερίας: Η στιγμή που οι Επιτάφιοι συναντήθηκαν και συγκίνησαν τους πιστούς - Βίντεο

  •  10.04.2026 - 22:10
Δάκρυα και συγκίνηση στον Κορμακίτη - Ο Επιτάφιος που «λύγισε» τους πιστούς - Φωτογραφίες

Δάκρυα και συγκίνηση στον Κορμακίτη - Ο Επιτάφιος που «λύγισε» τους πιστούς - Φωτογραφίες

  •  10.04.2026 - 21:48
Ξέφυγε το έθιμο στην Κύπρο: Νεαροί καίνε κάδους αντί για λαμπρατζιές - Φωτογραφία

Ξέφυγε το έθιμο στην Κύπρο: Νεαροί καίνε κάδους αντί για λαμπρατζιές - Φωτογραφία

  •  10.04.2026 - 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό Βίντεο

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό Βίντεο

  •  10.04.2026 - 18:49
Η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο: Έχει μήκος σχεδόν 1 χλμ και χρειάζονται πάνω από 20 λεπτά για να φτάσει κανείς στην κορυφή

Η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο: Έχει μήκος σχεδόν 1 χλμ και χρειάζονται πάνω από 20 λεπτά για να φτάσει κανείς στην κορυφή

  •  10.04.2026 - 22:38
Ιταλία: Φρικτός θάνατος 12χρονου – Τον ρούφηξε το τζακούζι ξενοδοχείου

Ιταλία: Φρικτός θάνατος 12χρονου – Τον ρούφηξε το τζακούζι ξενοδοχείου

  •  10.04.2026 - 22:48

