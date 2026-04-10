Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό Βίντεο

Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε σε νοσοκομείο η οικιακή βοηθός.

Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.



Η νεκρή ηλικιωμένη, όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, ήταν μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη.



Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, με τον πυκνό καπνό να καλύπτει γρήγορα τους ορόφους του κτιρίου και να δυσχεραίνει τόσο τις διαδικασίες απεγκλωβισμού όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος.



Ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός



Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα όταν ξέσπασε η φωτιά, απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο.





Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα διαμερίσματα, όπως αναφέρει το pelop.gr. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.