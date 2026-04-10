ΑρχικήLike Online
Η μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο: Έχει μήκος σχεδόν 1 χλμ και χρειάζονται πάνω από 20 λεπτά για να φτάσει κανείς στην κορυφή

 10.04.2026 - 22:38
Η μεγαλύτερη εξωτερική κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο αποκαλύφθηκε στο Γουσάν της Τσονγκτσίνγκ, στην Κίνα, προκαλώντας δέος τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Η εντυπωσιακή κατασκευή, γνωστή ως «Goddess», εκτείνεται σε μήκος περίπου 914 μέτρων – σχεδόν ένα χιλιόμετρο – και απαιτεί περισσότερα από 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδρομή από τη βάση έως την κορυφή.

Δείτε βίντεο από την μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον κόσμο:

 

Το έργο αποτελείται από 21 επιμέρους κυλιόμενες σκάλες, οκτώ ανελκυστήρες, τέσσερις κινούμενους διαδρόμους και πεζογέφυρες, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο μετακίνησης πεζών σε μια περιοχή με έντονη υψομετρική διαφορά.

Συνολικά, η διαδρομή ανεβάζει τους χρήστες περίπου 244 μέτρα ψηλότερα, ύψος που αντιστοιχεί σε κτήριο περίπου 80 ορόφων.

Η Τσονγκτσίνγκ είναι γνωστή για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, με κτίρια, δρόμους και δημόσιους χώρους που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο αστικό περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται ως φουτουριστικό.

Η νέα κυλιόμενη σκάλα ενσωματώνεται στο τοπίο, προσφέροντας μια σύγχρονη λύση μετακίνησης σε μια πόλη με έντονη γεωμορφολογία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού του έργου, Χουάνγκ Γουέι, πρόκειται για μια μοναδική κατασκευή χωρίς αντίστοιχο προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο.

Όπως σημειώνουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, η νέα υποδομή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης για τον τουρισμό.

 

 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People's Daily (@peoples_daily)

Σε αναμονή των εξελίξεων βρίσκεται η υπόθεση της λεγόμενης «Σάντη», καθώς η Αστυνομία απέστειλε τα στοιχεία στη Europol για έλεγχο, με το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.

