ΑρχικήΔιεθνή
Ο CEO των McDonald’s απαντά στο viral βίντεο με το burger: Δεν είμαι χορτοφάγος, φταίει η μαμά μου

 10.04.2026 - 23:07
Ο CEO των McDonald’s απαντά στο viral βίντεο με το burger: Δεν είμαι χορτοφάγος, φταίει η μαμά μου

Ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, Κρις Κεμπτσίνσκι, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με το viral βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να δοκιμάζει το νέο burger της εταιρείας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα social media.

Το βίντεο τον δείχνει να δοκιμάζει το Big Arch Burger με εμφανώς συγκρατημένο ενθουσιασμό και ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο. Η στάση του αυτή σχολιάστηκε έντονα, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι δεν έδειχνε να απολαμβάνει το προϊόν της ίδιας του της εταιρείας.

 

 
 
 
Η αντίδραση στο διαδίκτυο πήρε γρήγορα διαστάσεις, δημιουργώντας ακόμη και «αντίπαλα» βίντεο από άλλες αλυσίδες fast food, με στελέχη να επιχειρούν να δείξουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό για τα δικά τους προϊόντα.

 

Έναν μήνα αργότερα, μιλώντας στη Wall Street Journal, ο Κεμπτσίνσκι αποκάλυψε ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί όταν τον πήρε τηλέφωνο ένα από τα παιδιά του. «Μπαμπά, έχεις γίνει viral, αλλά όχι με καλό τρόπο», του είπε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τον καταιγισμό σχολίων και σατιρικών βίντεο, ο ίδιος εμφανίστηκε ψύχραιμος, εκτιμώντας ότι τελικά η δημοσιότητα λειτούργησε θετικά. «Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος μιλά για το Big Arch. Στα social media πρέπει να έχεις γερό στομάχι», σχολίασε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα σχόλια για τη μικρή μπουκιά που πήρε, με πολλούς να εικάζουν ακόμη και ότι είναι χορτοφάγος ή ότι δεν του αρέσει το φαγητό της εταιρείας.

Ο ίδιος έδωσε μια πιο απλή εξήγηση: «Σίγουρα δεν είμαι χορτοφάγος. Τα ρίχνω όλα στη μητέρα μου, που μου έλεγε από μικρό ‘μη μιλάς με γεμάτο στόμα’», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι ίσως αυτή τη φορά θα έπρεπε να είχε κάνει μια εξαίρεση.

Η Κύπρος "εκτοξεύεται" στην ΕΕ: Από τις κορυφαίες χώρες σε αύξηση παραγωγικότητας
 10.04.2026 - 20:35

 10.04.2026 - 20:35
Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο
 10.04.2026 - 20:55

 10.04.2026 - 20:55
Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

Σε αναμονή των εξελίξεων βρίσκεται η υπόθεση της λεγόμενης «Σάντη», καθώς η Αστυνομία απέστειλε τα στοιχεία στη Europol για έλεγχο, με το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.

