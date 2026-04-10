ΑρχικήΠολιτική
Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

 10.04.2026 - 20:55
Σε αναμονή των εξελίξεων βρίσκεται η υπόθεση της λεγόμενης «Σάντη», καθώς η Αστυνομία απέστειλε τα στοιχεία στη Europol για έλεγχο, με το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.

Όπως διαμηνύεται, σε περίπτωση που προκύψει έστω και ένα στοιχείο που να δημιουργεί εύλογη υποψία, το Προεδρικό εμφανίζεται έτοιμο να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι δικανικοί έλεγχοι τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από κυπριακούς φορείς, ενώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένουν τα αποτελέσματα από την εξέταση των προσωπικών τους συσκευών. Σε ό,τι αφορά τις αιχμές για μη καταγγελία, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης ξεκαθαρίζει: «Ήταν μια ενήλικη γυναίκα, περίπου 40 ετών», τονίζοντας πως η πληροφόρηση που έλαβε «αφορούσε γεγονότα δεκαετιών πριν» και «δόθηκε υπό καθεστώς αυστηρής εμπιστευτικότητας», καταλήγοντας ότι «δεν υφίσταται καμία νομική υποχρέωση καταγγελίας».

Δείτε το βίντεο:

Η Κύπρος "εκτοξεύεται" στην ΕΕ: Από τις κορυφαίες χώρες σε αύξηση παραγωγικότητας

Θλίψη στο Παγκύπριο και την Αστυνομία για τον θάνατο του Βάσου Μιχαηλίδη - Φωτογραφία

