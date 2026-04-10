ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δέος στην Πλατεία Ελευθερίας: Η στιγμή που οι Επιτάφιοι συναντήθηκαν και συγκίνησαν τους πιστούς - Βίντεο

 10.04.2026 - 22:10
Σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης, πλήθος πιστών κατέκλυσε τη γέφυρα της Πλατείας Ελευθερίας στη Λευκωσία για τη συνάντηση των Επιταφίων, ένα από τα πιο ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον Δήμο Λευκωσίας και τους Ιερούς Ναούς Παναγίας Φανερωμένης, Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη και Αγίου Σάββα, πραγματοποιήθηκε μετά την περιφορά των Επιταφίων στην εντός των τειχών πόλη, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό πίστης και παράδοσης.

Της πομπής ηγήθηκαν οι ιερείς και οι εκκλησιαστικές επιτροπές, παρουσία πολιτειακών, δημοτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νιτρίας κ. Νικόδημου.

Οι Επιτάφιοι μεταφέρθηκαν με τη συμμετοχή προσκόπων και συνοδεία μουσικών σχημάτων, όπως η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου, ενώ οι ύμνοι από τους Πρωτοψάλτες και τις χορωδίες ενίσχυσαν το κατανυκτικό κλίμα, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια βραδιά βαθιάς πνευματικής εμπειρίας.

Δείτε βιντεο:

Δάκρυα και συγκίνηση στον Κορμακίτη - Ο Επιτάφιος που «λύγισε» τους πιστούς - Φωτογραφίες

Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

Προσωρινή «παύση» λόγω Πάσχα: Στη Europol τα στοιχεία για την υπόθεση «Σάντη» - Βίντεο

Σε αναμονή των εξελίξεων βρίσκεται η υπόθεση της λεγόμενης «Σάντη», καθώς η Αστυνομία απέστειλε τα στοιχεία στη Europol για έλεγχο, με το πόρισμα να αναμένεται εντός ημερών.

