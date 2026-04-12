ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φθηνά την γλύτωσαν ανήλικοι - Τραυματίστηκαν από κροτίδες 14χρονος και 17χρονος - Η κατάσταση της υγείας τους

 12.04.2026 - 16:59
Φθηνά την γλύτωσαν ανήλικοι - Τραυματίστηκαν από κροτίδες 14χρονος και 17χρονος - Η κατάσταση της υγείας τους

Δύο διαφορετικές υποθέσεις τραυματισμών ανηλίκων από κροτίδες, διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα.

Από τα δύο περιστατικά τραυματίστηκαν ένας 14χρονος και ένας 17χρονος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο και αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο.

Το πρώτο περιστατικό, κατά το οποίο τραυματίστηκε 14χρονος, συνέβη γύρω στις 9.40π.μ. σήμερα. Ο 14χρονος εντοπίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου είχε μεταφερθεί για περίθαλψη. Όπως διαπιστώθηκε φέρει επιφανειακό τραυματισμό σε δάκτυλο του δεξιού χεριού και στο μάτι. Αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Οι συνθήκες τραυματισμού του διερευνώνται από το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη γύρω στις 12μ. σε περίβολο εκκλησίας στην επαρχία Λάρνακας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 17χρονου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ενώ ο 17χρονος βρισκόταν στο σημείο της λαμπρατζιάς, φέρεται να προσπάθησε να πυροδοτήσει χρησιμοποιημένες εργοστασιακές κροτίδες που δεν είχαν εκραγεί, τις οποίες φέρεται να εντόπισε στο έδαφος. Αποτέλεσμα της προσπάθειάς του ήταν η πρόκληση έκρηξης και ο τραυματισμός του.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκαύματα στο δεξί χέρι και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου διερευνά την υπόθεση.

