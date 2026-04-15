Με τροπολογία Χατζηπαντέλα, για πρώτη φορά τα δικαιώματα των Κύπριων εκτοπισμένων στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό

Τροπολογία που αφορά άμεσα στο δικαίωμα ιδιοκτησίας των Κύπριων εκτοπισμένων ενσωματώνεται στην ιστορία των εκθέσεων προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμπερίληψη της συγκεκριμένης τροπολογίας σε κείμενο που καθορίζει την κατανομή ευρωπαϊκών πόρων, αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών, που ανέδειξαν με συνέπεια τη σημασία του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού (BUDG) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε σήμερα (15/04/26) την Ενδιάμεση Έκθεση για τον καθορισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028 - 2034 στην οποία περιλαμβάνεται η σχετική τροπολογία, με ποσοστό 65%!

Η τροπολογία κατατέθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα και αναγνωρίζει ρητά ότι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες γης στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου η κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, στερούνται εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα πρόσβασης και αξιοποίησης της περιουσίας τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτυπώνει πλέον με σαφήνεια σε Έκθεση Προϋπολογισμού ότι η κατάσταση αυτή συνιστά παραβίαση του άρθρου 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο κατοχυρώνει και προστατεύει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία.

Αυτολεξεί η τροπολογία αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 10 για την Κύπρο, η εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ αναστέλλεται στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτή η εξαιρετική κατάσταση έχει εμποδίσει εδώ και δεκαετίες νόμιμους ιδιοκτήτες γης να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν την ιδιοκτησία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το δικαίωμα ιδιοκτησίας προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το περιεχόμενο της τροπολογίας συνιστά το πρώτο καθοριστικό βήμα προς τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους Κύπριους εκτοπισμένους. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η αποτύπωση της θέσης αυτής σε συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα και να οδηγήσει στη δημιουργία ουσιαστικών μηχανισμών υλοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, διανοίγεται ο δρόμος για τη μετατροπή μιας ιστορικής πολιτικής αναφοράς, σε απτή και μετρήσιμη δικαίωση για κάθε εκτοπισμένο Κύπριο και κάθε εκτοπισμένη Κύπρια.

«Για πρώτη φορά, το δικαίωμα ιδιοκτησίας των Κύπριων εκτοπισμένων τίθεται στο επίκεντρο ενός κειμένου που αφορά στην κατανομή Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι η θεμελίωση μιας διεκδίκησης που οφείλαμε εδώ και δεκαετίες στους εκτοπισμένους συμπατριώτες μας. Είναι η βάση, πάνω στην οποία θα κτίσουμε για να κατοχυρώσουμε το αυτονόητο δικαίωμα των συμπατριωτών μας. Πρόκειται για προσωπική μου δέσμευση και πρωταρχικό στόχο που έθεσα με την έναρξη της θητείας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δήλωσε ο Ευρωβουλευτής κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Η ετοιμασία και ψήφιση της τροπολογίας κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη βουλευτών από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Ο κ. Χατζηπαντέλα εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους συνάδελφους του στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στους εισηγητές της έκθεσης κ. Siegfried Mureșan και κα Carla Tavares. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στην κα Monika Hohlmeier και στον κ. Γεώργιο Αυτιά για τη συμβολή και τη στήριξή τους. Παράλληλα, εκφράζεται ειλικρινής ευγνωμοσύνη προς τον κ. Νίκο Παπανδρέου και την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, των οποίων η υποστήριξη υπήρξε καθοριστικής σημασίας.