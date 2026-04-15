Ανατροπές στην υπόθεση Σάντυ: «Πλαστά τα μηνύματα» - Άφαντο το κρίσιμο κινητό - Βίντεο
Ανατροπές στην υπόθεση Σάντυ: «Πλαστά τα μηνύματα» - Άφαντο το κρίσιμο κινητό - Βίντεο

 15.04.2026 - 21:23
Ο γρίφος γύρω από την υπόθεση Σάντυ περιπλέκεται, με συνεχείς ανατροπές και τους ανακριτές να αναζητούν το κρίσιμο κινητό της γυναίκας-κλειδί. Αν και η ίδια υποστήριξε πως κατασκεύασε τα επίμαχα μηνύματα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, τα ευρήματα της Europol δείχνουν ότι αυτά παραποιήθηκαν πρόσφατα και όχι το 2020, όπως αρχικά ισχυριζόταν.

«Ξέρετε πότε έγινε installed το application στο τηλέφωνό της; Τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2026… για να πει δικανικά ότι είναι όλα ψεύτικα και παραποιημένα», ανέφερε ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης. Στη συνέχεια, η Σάντυ άλλαξε εκδοχή, ισχυριζόμενη ότι παρέδωσε άλλη συσκευή στους ανακριτές και ότι το επίμαχο κινητό το είχε δώσει στον ίδιο τον κ. Κληρίδη μέσω τρίτου προσώπου.

«Μακάρι να μου το έδινε», απάντησε ο κ. Κληρίδης, ενώ τόνισε πως τα βασικά τεκμήρια δεν διασφαλίστηκαν: «Τα δύο αυτά τηλέφωνα έπρεπε να διαφυλαχθούν… Ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο». Το κινητό παραμένει άφαντο, με τις έρευνες να στρέφονται πλέον πλήρως προς τη γυναίκα, σε βάρος της οποίας διερευνώνται σοβαρά αδικήματα.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία και ισχυρισμοί περιπλέκουν περαιτέρω την υπόθεση, ενώ οι εξελίξεις αναμένεται να κριθούν σε σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία. «Όλα θα εξαρτηθούν από την ενημέρωση… για την εξέλιξη των ερευνών», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αποφάσεις.

Συγκλονίζει ο θάνατος 45χρονης μητέρας τριών παιδιών στη Λάρνακα - Η τελευταία της επιθυμία «λύγισε» τους πάντες

Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου: Τον δάγκωσε στο κεφάλι - Στο σπίτι με τραύματα - «Ανάστατοι» οι συνάδελφοί του, έρχονται μέτρα!

