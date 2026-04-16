Αγώνας δρόμου στην Πόλη Χρυσοχούς: Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται την Κυριακή

Λόγω της αθλητικής εκδήλωσης, θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίως στην περιοχή κοντά στο Δημαρχείο αλλά και στις οδούς Αγίας Κυριακής, Βεργίνας, Θεσσαλλονίκης, Ευρώπης, Διός Πολιέως, Χριστόδουλου Παπανικόπουλου και Σπύρου Κυπριανού. Στο τέρμα της οδού Σπύρου Κυπριανού, οι δρομείς θα εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο Ε704 με κατεύθυνση την Αργάκα όπου αμέσως μετά την κοινότητα θα κάνουν αναστροφή για να επιστρέψουν πίσω από την ίδια διαδρομή για να τερματίσουν και πάλι στο Δημαρχείο Πόλης Χρυσοχούς. Η διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο θα είναι ανοικτή για τα τροχοφόρα οχήματα αλλά οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί εφόσον μέρος του οδοστρώματος θα οριοθετηθεί με κώνους ασφαλείας, το οποίο θα δοθεί στους δρομείς για να τρέχουν με ασφάλεια. Οι πιο πάνω δρόμοι θα είναι προσωρινά κλειστοί για τα οχήματα (με εξαίρεση τον αυτοκινητόδρομο Ε704 προς Αργάκα, ο οποίος θα παραμείνει ανοικτός με αμφίδρομη κίνηση) από τις 7π.μ. μέχρι τις 10.30π.μ. της Κυριακής 19 Απριλίου. Θα υπάρξει σταδιακό άνοιγμα των δρόμων ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων ενώ το αργότερο μέχρι στις 10.30π.μ. θα δοθούν όλοι οι επηρεαζόμενοι δρόμοι στην κυκλοφορία.

Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω εκδήλωσης θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για την ομαλή και ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω παρακείμενων δρόμων. Ως εκ τούτου καλείται το κοινό να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και εθελοντών. Παράκλησή μας είναι όπως εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους πιο πάνω δρόμους την Κυριακή 19 Απριλίου ημέρα της εκδήλωσης, όπως προγραμματίσετε να το κάνετε είτε πριν τις 7π.μ. είτε μετά τις 10.30π.μ.