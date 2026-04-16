Ε. Δίπλαρος για Μυλωνάκη: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι εργαλείο μικροπολιτικής»

Ο κ. Δίπλαρος κάνει λόγο για μια άνιση μάχη που δίνει ο Μυλωνάκης για τη ζωή και την αξιοπρέπειά του, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη του σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι αδιαπραγμάτευτη.

​Με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ο Ευθύμιος Δίπλαρος στρέφει τα βέλη του κατά συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, τα οποία χαρακτηρίζει κακόβουλα και, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, πλαστά. Καταγγέλλει με αυστηρότητα μια οργανωμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σημειώνοντας ότι κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα δεν μπορεί να υπερισχύσει της αλήθειας. Για τον ίδιο, η στοχοποίηση ενός ανθρώπου που παλεύει για την επιβίωσή του αποτελεί μια κίνηση που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και αγγίζει την ανηθικότητα.

​Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θέση ότι η ανθρώπινη ζωή και η αξιοπρέπεια δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε εργαλεία μικροπολιτικής. Η ανάρτηση καταλήγει με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς όσους επιλέγουν, όπως αναφέρει, τον δρόμο της λάσπης.

Ο κ. Δίπλαρος εμφανίζεται βέβαιος πως η αλήθεια θα λάμψει σύντομα και τότε η λογοδοσία για όσους μετείχαν σε αυτή την προσπάθεια σπίλωσης θα είναι αναπόφευκτη.