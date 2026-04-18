Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να διαδραματίζει μια παλαιότερη ερωτική σχέση της νεαρής φοιτήτριας, η οποία, παρά το πέρασμά της, επηρέασε καθοριστικά τις εξελίξεις της μοιραίας νύχτας.

Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που αποκαλύπτει η «Espresso», η Μυρτώ είχε διατηρήσει μια έντονη και περίπλοκη σχέση με έναν άνδρα από μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου. Παρά τη σημαντική διαφορά ηλικίας, η σχέση αυτή χαρακτηρίστηκε από πάθος και συχνές συγκρούσεις, ειδικά λόγω της καχυποψίας που έδειχνε ο άνδρας προς συγκεκριμένα πρόσωπα από το περιβάλλον της φοιτήτριας.

Τα πρόσωπα αυτά είναι ο 23χρονος και ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών, επίσης κατηγορούμενος. Ο άνδρας από την Πελοπόννησο φέρεται να πίεζε τη Μυρτώ να απομακρυνθεί από τους δύο νεαρούς, πράγμα που εκείνη δεν φαίνεται να έκανε. Η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε, με απειλές και λεκτικές διαμάχες που δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι μοιραίες αποφάσεις της νύχτας

Τη νύχτα που η Μυρτώ βρέθηκε αναίσθητη στο δωμάτιο ξενοδοχείου, οι απειλές του πρώην συντρόφου της φαίνεται πως βάραιναν στο μυαλό των δύο άλλων ανδρών. Οι πράξεις που ακολούθησαν, καθώς και οι καθυστερημένες αντιδράσεις, συνθέτουν ένα παζλ φόβου και αποφυγής ευθυνών. Οι δύο άνδρες, φοβούμενοι πιθανή σύνδεση με την τραγωδία, εγκατέλειψαν τη νεαρή, δημιουργώντας το πιο σκοτεινό σημείο της υπόθεσης.

Οι απολογίες και οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Χθες, οι τρεις κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ενώπιον των Αρχών και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ήταν ο πρώτος που απολογήθηκε, παραδεχόμενος ότι αγόρασε και κατανάλωσε ναρκωτικά μαζί με τους υπόλοιπους στο δωμάτιο.

Περιέγραψε πως η 19χρονη παρουσίασε σπασμούς μετά τη χρήση και πως αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για επιληπτική κρίση. Υποστήριξε επίσης ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή περιστατικά.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος Αλβανός δήλωσε ότι βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο την κρίσιμη ώρα και ότι δεν συμμετείχε στη χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ με τους άλλους κατηγορούμενους. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και χαρακτήρισε την κατηγορία εναντίον του άδικη.

Επόμενα βήματα και διαλεύκανση της υπόθεσης

Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για να αποδοθούν ευθύνες και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας. Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά κάθε νέα πληροφορία που μπορεί να ρίξει φως στα γεγονότα και να συμβάλει στην αποκατάσταση της αλήθειας.

ΠΗΓΗ: marieclaire