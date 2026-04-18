Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

 18.04.2026 - 17:36
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλλονιά, με τις Αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να διαδραματίζει μια παλαιότερη ερωτική σχέση της νεαρής φοιτήτριας, η οποία, παρά το πέρασμά της, επηρέασε καθοριστικά τις εξελίξεις της μοιραίας νύχτας.

Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που αποκαλύπτει η «Espresso», η Μυρτώ είχε διατηρήσει μια έντονη και περίπλοκη σχέση με έναν άνδρα από μεγάλη πόλη της Πελοποννήσου. Παρά τη σημαντική διαφορά ηλικίας, η σχέση αυτή χαρακτηρίστηκε από πάθος και συχνές συγκρούσεις, ειδικά λόγω της καχυποψίας που έδειχνε ο άνδρας προς συγκεκριμένα πρόσωπα από το περιβάλλον της φοιτήτριας.

Τα πρόσωπα αυτά είναι ο 23χρονος και ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών, επίσης κατηγορούμενος. Ο άνδρας από την Πελοπόννησο φέρεται να πίεζε τη Μυρτώ να απομακρυνθεί από τους δύο νεαρούς, πράγμα που εκείνη δεν φαίνεται να έκανε. Η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε, με απειλές και λεκτικές διαμάχες που δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι μοιραίες αποφάσεις της νύχτας
Τη νύχτα που η Μυρτώ βρέθηκε αναίσθητη στο δωμάτιο ξενοδοχείου, οι απειλές του πρώην συντρόφου της φαίνεται πως βάραιναν στο μυαλό των δύο άλλων ανδρών. Οι πράξεις που ακολούθησαν, καθώς και οι καθυστερημένες αντιδράσεις, συνθέτουν ένα παζλ φόβου και αποφυγής ευθυνών. Οι δύο άνδρες, φοβούμενοι πιθανή σύνδεση με την τραγωδία, εγκατέλειψαν τη νεαρή, δημιουργώντας το πιο σκοτεινό σημείο της υπόθεσης.

Οι απολογίες και οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων
Χθες, οι τρεις κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν ενώπιον των Αρχών και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ήταν ο πρώτος που απολογήθηκε, παραδεχόμενος ότι αγόρασε και κατανάλωσε ναρκωτικά μαζί με τους υπόλοιπους στο δωμάτιο.

Περιέγραψε πως η 19χρονη παρουσίασε σπασμούς μετά τη χρήση και πως αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για επιληπτική κρίση. Υποστήριξε επίσης ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή περιστατικά.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος Αλβανός δήλωσε ότι βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο την κρίσιμη ώρα και ότι δεν συμμετείχε στη χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ με τους άλλους κατηγορούμενους. Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και χαρακτήρισε την κατηγορία εναντίον του άδικη.

Επόμενα βήματα και διαλεύκανση της υπόθεσης
Η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για να αποδοθούν ευθύνες και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας. Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά κάθε νέα πληροφορία που μπορεί να ρίξει φως στα γεγονότα και να συμβάλει στην αποκατάσταση της αλήθειας.

ΠΗΓΗ: marieclaire

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» - «Τρίζει τα δόντια» η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές - Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο
Σοκαριστικό βίντεο: Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο με τους ανήλικους - Στην εταιρεία του πατέρα του 16χρονου ανήκει το όχημα
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρά δύο αδέλφια μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους
«Έφυγε» νωρίς ο Αλέκος Παύλου: Ήταν μόλις 55 ετών - Η επιθυμία του για την κηδεία - Πότε θα γίνει

 

 

 

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: «Σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου» - Παρουσιάζει νέα έρευνα

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: «Σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου» - Παρουσιάζει νέα έρευνα

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ: LIVE ροή του απόλυτου ντέρμπι στο Themasports

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ: LIVE ροή του απόλυτου ντέρμπι στο Themasports

Video: Για... τρία ευρώ έσπασαν στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

Video: Για... τρία ευρώ έσπασαν στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

Λάρνακα: Μαζική κινητοποίηση έξω από το λιμάνι και μαρίνα - «Η πόλη προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει»

Λάρνακα: Μαζική κινητοποίηση έξω από το λιμάνι και μαρίνα - «Η πόλη προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει»

Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

