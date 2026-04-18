Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Σε μια επιχείρηση που αιφνιδίασε τον κόσμο της μαφίας, ο 48χρονος φερόμενος ως «εγκέφαλος» του καρτέλ συνελήφθη στο Ντουμπάι και πλέον βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης στην Ιρλανδία, όπου θα αντιμετωπίσει βαριές κατηγορίες.

Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα εμπορικό κέντρο και ένα κοντινό ινδικό εστιατόριο, σε μικρή απόσταση από το Μπουρτζ Χαλίφα –το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο– αποτέλεσαν τα βασικά σημεία από τα οποία οι αρχές παρακολουθούσαν στενά τον Κίναχαν.

Η επιχείρηση παρέμεινε επτασφράγιστο μυστικό μέχρι τη σύλληψή του την Τετάρτη, με τις αρχές των ΗΑΕ να μην αποκαλύπτουν τίποτα μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση από την ιρλανδική αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η νέα συμφωνία έκδοσης μεταξύ Ιρλανδίας και ΗΑΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2025 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην υπόθεση Κίναχαν.

Το στοιχείο-κλειδί: ένα Blackberry και φωτογραφίες-φωτιά

Σημαντική εξέλιξη στην έρευνα αποτέλεσε και η δράση ενός αστυνομικού, ο οποίος κατάφερε να φωτογραφίσει κρυπτογραφημένα μηνύματα σε συσκευή Blackberry συνεργού του καρτέλ, πριν αυτά διαγραφούν.

Τα μηνύματα αυτά εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν ως κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς συνδέουν τον Κίναχαν με εντολές για δολοφονίες και σχέδια εξόντωσης αντιπάλων.

Δέκα χρόνια φυγής – Η αρχή της πτώσης

Ο Κίναχαν ζούσε τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια στο Ντουμπάι, έχοντας εγκαταλείψει την Ευρώπη το 2016 μαζί με τον πατέρα του, Κρίστι Κίναχαν, μετά τη δολοφονία του Ντέιβιντ Μπερν στο Regency Hotel στο Δουβλίνο.

Η εκτέλεση εκείνη πυροδότησε έναν αιματηρό πόλεμο με τη συμμορία Hutch, που κόστισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους μέσα σε τρία χρόνια και μετέτρεψε το Δουβλίνο σε πεδίο μάχης με επιθέσεις μέρα μεσημέρι.

Ένα καρτέλ δισεκατομμυρίων με διεθνείς διασυνδέσεις

Οι ιρλανδικές αρχές καταδίωκαν για χρόνια την οικογένεια Κίναχαν, η οποία φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα εγκληματικό δίκτυο αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικηρύξει τα μέλη του καρτέλ με αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας τους για διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και κοκαΐνη, προς την Ευρώπη.

Το δίκτυο του Κίναχαν, σύμφωνα με τις έρευνες, ξεπερνούσε τα ευρωπαϊκά σύνορα, φτάνοντας μέχρι συνεργασίες με τη Χεζμπολάχ, με στόχο το ξέπλυμα χρήματος και τη διακίνηση όπλων.

Η σύλληψη που ήρθε… απλά

Παρά τη φήμη και την ισχύ του, η σύλληψη του Κίναχαν φαίνεται πως έγινε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Εντ Σίζαρ στο BBC, «ζούσε ανοιχτά, απλώς πήγαν και του χτύπησαν την πόρτα». Το κρίσιμο σημείο ήταν ότι οι ιρλανδικές αρχές είχαν πλέον ολοκληρώσει τη δικογραφία και είχαν εκδοθεί κατηγορίες εναντίον του.

Ο ρόλος του εκτελεστή «The Butcher»

Κομβικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί και η σύνδεση του Κίναχαν με τον Εσθονό εκτελεστή Ιμρε Αράκας, γνωστό ως «The Butcher».

Ο Αράκας είχε μεταβεί στην Ιρλανδία το 2017 με σκοπό να δολοφονήσει τον Τζέιμς Γκέιτλι, μέλος της αντίπαλης συμμορίας, όμως συνελήφθη εγκαίρως.

Στο κινητό του βρέθηκαν μηνύματα που φέρεται να τον συνδέουν με τον Κίναχαν, ο οποίος χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Bon» και «Bon new».

Η αρχή του τέλους και το μήνυμα των αρχών

Η σύλληψη του Κίναχαν σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για τις διεθνείς διωκτικές αρχές, αλλά και ένα σαφές μήνυμα προς τα εγκληματικά δίκτυα που θεωρούσαν τη Μέση Ανατολή ασφαλές καταφύγιο.

Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ιρλανδικής αστυνομίας, «το αίσθημα ασφάλειας που είχαν όσοι κρύβονταν εκεί διαλύεται με ταχύ ρυθμό».

Η υπόθεση θεωρείται ήδη ορόσημο στη διεθνή συνεργασία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, με τον Κίναχαν να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν επιστρέψει στην Ιρλανδία για να δικαστεί – αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή.

