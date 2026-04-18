Σε εγχείρηση για ειλεό υποβλήθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη
ΕΛΛΑΔΑ

 18.04.2026 - 18:20
Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Όπως γνωστοποιήθηκε, η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εισήχθη την Παρασκευή (17/4) στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από έντονο κοιλιακό άλγος. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική αντιμετώπιση, προχωρώντας σε λαπαροτομία.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και αφορούσε την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού, ο οποίος προκλήθηκε από συμφύσεις. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά, με την ασθενή να έχει ήδη επιστρέψει σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.

Οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της αποκατάστασης, ενώ αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση τις επόμενες ημέρες, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Video: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο, εξουδετερώθηκε ο δράστης

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

  •  18.04.2026 - 11:55
Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: «Σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεια απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου» - Παρουσιάζει νέα έρευνα

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ: LIVE ροή του απόλυτου ντέρμπι στο Themasports

Video: Για... τρία ευρώ έσπασαν στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

Λάρνακα: Μαζική κινητοποίηση έξω από το λιμάνι και μαρίνα - «Η πόλη προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει»

Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

