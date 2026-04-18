Video: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο, εξουδετερώθηκε ο δράστης
 18.04.2026 - 18:42
Video: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο, εξουδετερώθηκε ο δράστης

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν στο Κίεβο, μετά από ένοπλη επίθεση στην περιοχή Χολοσίβσκι. Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών σε κεντρικό σημείο της περιοχής, προκαλώντας πανικό και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ, όπου οχυρώθηκε, κρατώντας σύμφωνα με τις αρχές ομήρους, μέχρι την εξουδετέρωση του.

Μετά από μεγάλη κινητοποίηση, οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση για τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, οι δυνάμεις εισήλθαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο ένοπλος και εκείνος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών.

Βίντεο από το εσωτερικό του σουπερμάρκετ

 



Ο ίδιος ανέφερε ότι ο δράστης είχε προηγουμένως πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά την επιχείρηση, ενώ είχαν προηγηθεί προσπάθειες διαπραγμάτευσης. Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι από το περιστατικό υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί και περίπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας, ενώ ορισμένοι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.


Από τους πυροβολισμούς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί νεκροί και τραυματίες, με τις αρχές να αναφέρουν ότι δύο θύματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Χολοσίεφσκι, ενώ πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα παιδί, το οποίο διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, καθώς και ενήλικες που λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου. Τραυματισμένος είναι επίσης φύλακας ασφαλείας του καταστήματος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δράστης πριν προχωρήσει στην επίθεση έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα που ζούσε.


 


Παράλληλα, οι αρχές υπενθυμίζουν πρόσφατο περιστατικό στην Οδησσό, όπου άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών, έχοντας στην κατοχή του αντικείμενα που έμοιαζαν με χειροβομβίδα και όπλο. Στην περίπτωση εκείνη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.


ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Σε εγχείρηση για ειλεό υποβλήθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη

 18.04.2026 - 18:20
Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

  •  18.04.2026 - 11:55

Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: «Σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή προσπάθεση απαξίωσης, ακόμη και εξευτελισμού μου» - Παρουσιάζει νέα έρευνα

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ: LIVE ροή του απόλυτου ντέρμπι στο Themasports

Video: Για... τρία ευρώ έσπασαν στο ξύλο γνωστό κοσμηματοπώλη - Σκληρές εικόνες

Λάρνακα: Μαζική κινητοποίηση έξω από το λιμάνι και μαρίνα - «Η πόλη προχωρά ενωμένη και διεκδικεί το μέλλον που της αξίζει»

Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

