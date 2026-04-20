ΑρχικήΚοινωνία
Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

 20.04.2026 - 14:46
Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού θα φροντίσει ώστε η 14χρονη, που γέννησε έπειτα από φερόμενο βιασμό, καθώς και το βρέφος της, να έχουν την απαραίτητη στήριξη, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η αρμόδια Επίτροπος, Έλενα Περικλεους.

Ερωτηθείσα σε σχέση με το περιστατικό, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα «philenews», η Επίτροπος Περικλέους είπε πως το γραφείο της ενημερώθηκε από τα ίδια τα δημοσιεύματα και αμέσως δόθηκαν σχετικές οδηγίες.

«Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το ποινικό κομμάτι φυσικά, μας ενδιαφέρει η 14χρονη να έχει τη στήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεται, μαζί με το βρέφος της», είπε και πρόσθεσε ότι «θα διερευνήσουμε το περιστατικό προς αυτή την κατεύθυνση».

Παράλληλα, συνέχισε, «θα δούμε το θέμα της εκπαίδευσης της 14χρονης, το πώς το χειρίστηκε το σχολείο και θα φροντίσουμε να έχει ένα δίκτυο στήριξης γύρω της».

Όσον αφορά στην ποινική υπόθεση, που διερευνάται σε βάρος 19χρονου υπόπτου, υπηκόου τρίτης χώρας, που τελεί υπό κράτηση, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι δεν μπορεί να λεχθεί οτιδήποτε από πλευράς Αστυνομίας, καθώς πρόκειται για ευαίσθητο θέμα που αφορά ανήλικο πρόσωπο.

Κυβέρνηση: «Σημαντική η επίσκεψη Λακρουά» - «Αμείωτο το ενδιαφέρον των ΗΕ»

Σημαντική χαρακτήρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης την επίσκεψη στην Κύπρο του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Τρίτη, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίσκεψη δείχνει ότι παραμένει αμείωτη η προσήλωση των Ηνωμένων Εθνών.

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Ο «Γιατρός» στο Αζερμπαϊτζάν και η μεταφορά drones στην Κύπρο μέσω Τουρκίας – Ιρανικό δίκτυο που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις «ξεδόντιασε» το Ισραήλ

