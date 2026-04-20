Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

 20.04.2026 - 17:30
Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

Αναφορές σε μη επαρκή εφαρμογή προβλεπόμενων διαδικασιών από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) για την περίπτωση του 14χρονου Στυλιανού έγιναν από τον ποινικό ανακριτή, Ανδρέα Ανδρέου, ο οποίος κατάθεσε κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας σε σχέση με την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου.

Κατά την κύρια εξέτασή του ως μάρτυρα της Κατηγορούσας Αρχής, ο κ. Ανδρέου παρουσίασε εκτενώς το υλικό της έρευνας στην οποία προέβη, ως ένας εκ των ποινικών ανακριτών της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της διερεύνησης λήφθηκαν ανακριτικές καταθέσεις από τους κατηγορούμενους λειτουργούς των ΥΚΕ, οι οποίες, μαζί με τις γραπτές κατηγορίες, κατατέθηκαν ως τεκμήρια ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σε σχέση με μια κατηγορούμενη, λειτουργό των ΥΚΕ, ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα επισυναπτόμενα της ανακριτικής της κατάθεσης, τα οποία περιλάμβαναν αντίγραφα από τον φάκελο της υπηρεσίας για την οικογένεια του Στυλιανού. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις σχετικές καταχωρήσεις υπήρχαν αναφορές σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που είχαν απασχολήσει την Αστυνομία, καθώς και σε επεισόδιο για το οποίο ο πατέρας του ανήλικου, επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση, είχε διωχθεί ποινικά, καθώς φέρεται να απέδωσε ευθύνες στον Στυλιανό για τον θάνατο ζώου της φάρμας και να τον είχε κτυπήσει.

Ο κ. Ανδρέου σημείωσε επίσης ότι στις καταχωρήσεις στον φάκελο του παιδιού, που διατηρούσαν οι ΥΚΕ, περιλαμβάνονταν παρατηρήσεις λειτουργών για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τη γενικότερη εικόνα του παιδιού. Όπως ανέφερε, τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός χώρος της κατοικίας όπου διέμενε ο Στυλιανός περιγράφονταν ως ακατάστατοι, με αντικείμενα διάσπαρτα, υπολείμματα τροφών που υπήρχαν συχνά στο τραπέζι και γενικότερα ως χώροι με ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής. Επίσης, γινόταν αναφορά σε δύο σκύλους στην αυλή του σπιτιού σε «κατάσταση λιμοκτονίας», καθώς και σε περιττώματα αυτών που εντοπίζονταν στο εξωτερικό του σπιτιού. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ο Στυλιανός συχνά χαρακτηριζόταν ως «θλιμμένο παιδί».

Αναφερόμενος σε άλλη κατηγορούμενη, επίσης λειτουργό των ΥΚΕ, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι κατά τη λήψη της ανακριτικής της κατάθεσης, της υποδείχθηκαν σειρά εγγράφων, τα οποία περιλάμβαναν παραπομπή του Στυλιανού στις ΥΚΕ από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας όταν φοιτούσε στο νηπιαγωγείο, πρακτικά πολυθεματικής συνάντησης του 2011 για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το παιδί, καθώς και σχετική αλληλογραφία με τη διεύθυνση των ΥΚΕ. Ο κ. Ανδρέου επεσήμανε ότι τα έγγραφα αυτά της υποδείχθηκαν, καθώς η ίδια ήταν συντονίστρια λειτουργός της υπόθεσης και, όπως είπε, «θα έπρεπε να είχε γνώση τους».

Σε ό,τι αφορά άλλο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης υπηρετούσε στις ΥΚΕ, ο μάρτυρας ανέφερε ότι τα έγγραφα που του υποδείχθηκαν προέρχονταν από τον φάκελο της υπηρεσίας και περιλάμβαναν κοινωνική έρευνα, καθώς και καταχωρήσεις που σχετίζονταν με την προληπτική στήριξη της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, εντοπίστηκαν αναφορές από τον συγκεκριμένο λειτουργό που δεν συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα της περιόδου. Ενδεικτικά, έγινε αναφορά σε επικοινωνία με «δασκάλα», ενώ ο εκπαιδευτικός του παιδιού ήταν άνδρας, καθώς και σε «αγράμματους γονείς», κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, αφού η μητέρα του παιδιού φέρεται να είχε φοιτήσει και σε κολλέγιο.

Σε σχέση με τη λειτουργό βάσης στην περίπτωση του Στυλιανού, κατά την περίοδο πριν τον θάνατό του, ο κ. Ανδρέου κατέθεσε ότι, κατά τη λήψη της ανακριτικής της κατάθεσης, της υποδείχθηκαν οι δικές της καταχωρήσεις στον φάκελο των ΥΚΕ. Μεταξύ αυτών, υπήρξε καταχώρηση της συγκεκριμένης λειτουργού στις 13 Μαΐου 2019, σύμφωνα με την οποία υπήρξε πληροφόρηση ότι ο ανήλικος είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει δύο ημέρες νωρίτερα.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, η πληροφορία αυτή φαίνεται να μεταφέρθηκε από τη μητέρα του παιδιού στους αρμόδιους λειτουργούς των ΥΚΕ, ενώ ενημερώθηκε και η Αστυνομία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι χειρισμοί που ακολούθησαν δεν φαίνεται να οδήγησαν σε άμεση παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής ή ψυχιατρικής στήριξης προς τον ανήλικο, κάτι που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, θα έπρεπε να είχε εξεταστεί.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατατέθηκαν επίσης δύο εγχειρίδια των ΥΚΕ για τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια. Ο κ. Ανδρέου εξήγησε ότι τα εγχειρίδια αυτά, τα οποία εκπονήθηκαν με υπουργική απόφαση, καθορίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες που οφείλουν να ακολουθούν οι λειτουργοί σε περιπτώσεις αναφορών για βία ή κίνδυνο. Όπως σημείωσε, κρίθηκε σημαντικό να υποδειχθούν στους κατηγορούμενους, καθώς από τις καταχωρήσεις προκύπτει ότι σε ορισμένα περιστατικά που αφορούσαν τον Στυλιανό δεν φαίνεται να είχαν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσιάστηκε ο φάκελος ειδικής εκπαίδευσης του Στυλιανού από το Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος είχε ληφθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο φάκελος περιλάμβανε αξιολογήσεις και αλληλογραφία, από τα οποία προέκυπτε ότι τόσο οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες όσο και οι ΥΚΕ είχαν γνώση των δυσκολιών που αντιμετώπιζε το παιδί.

Η διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί στις 30 Απριλίου στις 11:00.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019 ,και εξετάζει κατά πόσο προκύπτουν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσον υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, κατά πόσον η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και αν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ ενήργησαν επαρκώς ή αν παρέλειψαν να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν σε καταγγελίες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον θάνατο του ανήλικου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λεμεσό: 14χρονη πήγε με πόνους στο νοσοκομείο και γέννησε - Ισχυρίζεται ότι την βίασαν - Στο κελί 19χρονος
Βαρύ πένθος στον Αρακαπά – Πέθανε ο πατήρ Αντρέας – Πότε θα γίνει η κηδεία του - Φωτογραφία
Σοκαριστικό: Πέταξαν δέκα νεογέννητα κουταβάκια σε χωράφι – Εθελοντές ζητούν βοήθεια με το τάισμά τους – Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και σκούτερ - Τι να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
Ανδρέας Γεωργίου: Επιστρέφει σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό με δύο σειρές – Η επίσημη ανακοίνωση
Απίστευτη απάτη: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω Face ID

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Στυλιανού - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 20.04.2026 - 17:18
Επόμενο άρθρο

Μεταγραφή «βόμβα» για το Sigma - Επιστρέφει ο Ανδρέας Γεωργίου με δύο φιλόδοξα projects

 20.04.2026 - 17:47
Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Σε μια εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε τις προθέσεις της κυβέρνησης γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, με κυριότερα τις καταγγελίες για διαφθορά και την κρίση στην κτηνοτροφία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

Λετυμπιώτης: Στο τραπέζι ο διορισμός ποινικών ανακριτών και από εξωτερικό για τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη

  •  20.04.2026 - 12:23
Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

  •  20.04.2026 - 18:05
Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

Τραμπ: «Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν»

  •  20.04.2026 - 17:02
Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

Επίτροπος Παιδιού: Παρέμβαση για τη στήριξη 14χρονης μετά από φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση

  •  20.04.2026 - 14:46
«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

  •  20.04.2026 - 14:04
Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

Νέες αποκαλύψεις: Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί ΥΚΕ στην υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού

  •  20.04.2026 - 17:30
Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

Παγκύπριες εξετάσεις: Αυτά είναι τα εξεταστικά κέντρα ανά επαρχία

  •  20.04.2026 - 16:44
Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

Νέες καταγγελίες για απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις - Πώς ξεγελούν τους πολίτες

  •  20.04.2026 - 19:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα