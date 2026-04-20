Επανέρχεται ο ΕΟΑ Λάρνακας - «Ασαφής ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων ακατάλληλων οικοδομών από προηγούμενες αρχές»

 20.04.2026 - 18:05
Δεν είναι σαφής ο τρόπος χειρισμού των υποθέσεων που αφορούν τις ακατάλληλες οικοδομές από τις προηγούμενες αρχές, ούτε εάν και ποια μέτρα είχαν ληφθεί, κατά πόσο αυτά απέδωσαν, ή ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση των οικοδομών, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ Λάρνακας.

Σημειώνει περαιτέρω πως σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτητών ή κατόχων, πέραν του ονοματεπωνύμου, ενώ πολλές οικοδομές αφορούν παλαιές εγγραφές, ιδιοκτησίες με αγνώστους κατόχους, κατοίκους εξωτερικού ή περιπτώσεις ολλαπλών κληρονόμων».

Ο Οργανισμός αναφέρει πως «κατά την 1η Aπριλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία οι επικίνδυνες οικοδομές περιήλθαν στις αρμοδιότητες των ΕΟΑ, παρέλαβε συνολικά 563 καταγεγραμμένες υποθέσεις φερόμενων επικίνδυνων οικοδομών, οι οποίες μεταφέρθηκαν από τις προηγούμενες αρμόδιες αρχές αδειοδότησης».

Σύμφωνα με τα παραληφθέντα μητρώα, ο ΕΟΑ Λάρνακας παρέλαβε «359 επικίνδυνες οικοδομές από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, 104 από τον Δήμο Λάρνακας, 23 από τον Δήμο Αραδίππου, 36 από τον Δήμο Λευκάρων, 32 από τον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού και 9 από τον Δήμο Αθηένου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κατά την αξιολόγηση των δεδομένων που παραλήφθηκαν, έχουν εντοπιστεί σημαντικές ελλείψεις και ασάφειες που επηρεάζουν ουσιωδώς τη δυνατότητα άμεσης λήψης μέτρων. Συγκεκριμένα τα υφιστάμενα μητρώα περιλαμβάνουν περιπτώσεις οικοδομών που έχουν χαρακτηριστεί ως «πολύ επικίνδυνες», «επείγουσες» ή «εξαιρετικά επικίνδυνες», χωρίς όμως να τεκμηριώνεται επαρκώς η διαδικασία βάσει της οποίας έγινε η κατάταξη αυτή».

Ακόμα «πέραν των ηλεκτρονικών μητρώων, δεν εντοπίστηκαν φυσικοί φάκελοι για το σύνολο των υποθέσεων, με εξαίρεση αυτές της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας. Οι φυσικοί φάκελοι που αφορούν υποθέσεις Δήμων παραδόθηκαν στον ΕΟΑ Λάρνακας μόλις στις 31 Μαρτίου 2026, δηλαδή σημαντικό χρονικό διάστημα μετά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού, και το υλικό που παραλήφθηκε είναι εκτεταμένο και χρήζει ενδελεχούς μελέτης», σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι «πολλές από τις συγκεκριμένες οικοδομές είναι εγκαταλελειμμένες ή χωρίς χρήση, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή τον εντοπισμό υπευθύνων προσώπων ακόμη και μέσω άλλων υπηρεσιών. Με βάση τα δεδομένα που παραλήφθηκαν, οι υποθέσεις χαρακτηρίζονται από ελλιπείς διοικητικούς φακέλους και απουσία τεκμηριωμένης καταγραφής ενεργειών και δεν ήταν δυνατή η άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων χωρίς προηγούμενη διερεύνηση και πλήρη τεκμηρίωση κάθε περίπτωσης», σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, πως «σε άλλη περίπτωση Δήμου, οι φυσικοί φάκελοι παραδόθηκαν στις 14 Απριλίου 2026, ενώ σε άλλες περιπτώσεις Δήμων έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι φυσικοί φάκελοι. Ως ενδεικτικό της κατάστασης, σημειώνεται ότι υπάρχουν καταγγελίες που χρονολογούνται από το 2018, για τις οποίες δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν οποιεσδήποτε ενέργειες».

Η ανακοίνωση αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών και σημειώνει πως «κρίνει σκόπιμο να παραθέσει τα πραγματικά δεδομένα, όπως αυτά παραλήφθηκαν κατά την έναρξη της λειτουργίας του».

Ο ΕΟΑ Λάρνακας σημειώνει πως "προχωρεί ήδη σε συστηματική καταγραφή, αξιολόγηση και συμπλήρωση των φακέλων, δίνοντας προτεραιότητα στις περιπτώσεις που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

