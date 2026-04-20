Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Η πρώτη γνωριμία και η τελευταία βιντεοκλήση που έκλεισε «απότομα»: Τι ισχυρίζεται ο 66χρονος που της έστειλε χρήματα

«Έδωσα κατάθεση η οποία κράτησε περίπου τέσσερις ώρες και με ξανακάλεσαν. 15 την πρώτη φορά και 16 μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα το κινητό μου», είπε ο 66χρονος στο MEGA. Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως τον κάλεσαν σε ομαδική συνομιλία και παρούσα ήταν και η Μυρτώ: «Εκεί για πρώτη φορά ο (…) με κάλεσε και είχε συνακρόαση το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, την εκλιπούσα. Και μου την σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα».

Ο 66χρονος περιέγραψε πως στη συνομιλία είπαν «πέντε πραγματάκια, τι κάνεις, πως είσαι. Καλά ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση».

Στη συνέχεια «έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στιλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Α, τυπικά πράγματα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο».

«Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω χρήματα»

«Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν; Δεν κατάλαβα. Όχι σε καλή κατάσταση και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι. Τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα εντάξει, γονείς είναι, υπάρχει μία διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, “δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια”. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή επέμενε. Της λέω “κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω γω, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις”. “Όχι, δεν έχω κανέναν”. Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις, δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε και ένα… πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις, κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. “Ναι, δεν ξέρω”, κάτι τέτοιο μου έλεγε. “Όχι ευχαριστώ, δεν θέλω” και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό κατέθεσα στην Ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν», ισχυρίστηκε.

Ο 66χρονος συνέχισε λέγοντας πως η Μυρτώ του έστειλε φωνητικό μήνυμα «σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04:04 νομίζω». Στις «04:02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου ήταν σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα; Μπρούμυτα ναι. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντί της από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει “να βρήκα δωμάτιο, είμαι εντάξει”. Λέω “εντάξει να χαλαρώσεις, καλό ύπνο” και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω και έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα και ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε “α ο (…)” Δεν ξέρω αν είπε Δημήτρης ή όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ ν βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα», περιέγραψε.

«4 το πρωί θα κάνω εγώ βιντεοκλήση στη συμμαθήτρια του γιου μου;»

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, ξέσπασε στον αέρα του MEGA: «Ντράπηκε και η ντροπή. Εγώ δεν είμαι άξιος, ούτε τη δύναμη, ούτε τη βούληση έχω να κρίνω κανέναν. Αλλά κρίνω καταστάσεις. Ντράπηκε και η ντροπή. Αντί κάποιος να βρει μία στέρνα να κρυφτεί έχει και άποψη. Είμαι πολύ μικρότερος από 66 ετών, με παίρνει μία συμμαθήτρια του γιου μου και μου λέει “έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου” ψέμα πρώτο και θα πω “πάρε λεφτά να πας στο ξενοδοχείο”; Δεν θα του πω “δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου παιδάκι μου να μιλήσω, πού είσαι να στείλω τη μάνα σου, πού είστε να στείλω τον πατέρα σου, τον αδερφό σου, την αδερφή σου”. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε που έχουμε φτάσει; Έχουν λόγο άνθρωποι που μόνο και αυτό που σας λέω είναι ηθικά κατακριτέο. Σε μία στέρνα, σε ένα πηγάδι πρέπει να πάνε να θαφτούν. Ντράπηκε και η ντροπή. Και όταν έχει προκύψει ένας θάνατος κοριτσιού 19 ετών, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγμα; Πέφτω από τα σύννεφα. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου και συμπεριφέρομαι έτσι όπως επιβάλει ο κώδικας δεοντολογίας των δικηγόρων, η δικονομία. Αλλά εντάξει, έλεος πια. Δηλαδή ντροπή».

«Ντροπή, ντροπή. Πέθανε ένα παιδί 19 ετών. Τέσσερις τα χαράματα. Και αλήθεια να είναι που εμείς δεν λέμε αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Ξέρουμε ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές, στους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ και στην ανακριτική αρχή. Τέσσερις το πρωί θα κάνω εγώ βιντεοκλήση στη συμμαθήτρια του γιου μου; Να έχω και άποψη. Η κοπέλα δεν είχε κανένα πρόβλημα με την οικογένειά της. Αλλά και να είχε, τουλάχιστον δύο-τρεις φορές την εβδομάδα ούτως ή άλλως κοιμάται στο σπίτι της φίλης της. Έχει την αδερφή της που μένει παραδίπλα. Είχε ανάγκη να πάει σε ξενοδοχείο; Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, η κύρια ανάκριση θα βγάλει στο φως πολλά πράγματα. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Αν ντρέπονταν δεν θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Η ντροπή θα έπρεπε να ντρέπεται με αυτά που ακούστηκαν», συμπλήρωσε.

Κύκλωμα «παράνομων ενεργειών σε βάρος της γενετήσιας αξιοπρέπειας»

«Η εκτίμηση η δική μας είναι πως ναι (θα υπάρξουν και άλλες διώξεις). Εμείς ως υποστήριξη της κατηγορίας δεν ασκούμε ποινική δίωξη προς Θεού, ούτε βάζουμε κάποιον κατηγορούμενο, ούτε δικάζουμε κάποιον. Η νομική μας εκτίμηση είναι αυτή», σημείωσε ο κ. Δρακουλόγκωνας.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κύκλωμα παράνομης πορνείας, απάντησε: «δεν θα έλεγα παράνομης πορνείας, θα έλεγα παράνομων ενεργειών σε βάρος της γενετήσιας αξιοπρέπειας ατόμων, ειδικά νεαρών ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να παρασυρθούν με τον άλφα ή βήτα τρόπο. Υπάρχουν σεξουαλικής φύσεως πράγματα που νομίζω θα ερευνηθούν. Έχω εμπιστοσύνη στις Αρχές. Σύντομα η αλήθεια θα λάμψει. Και αν θα λάμψει και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πρέπει να διωχθούν, εκεί πρέπει να αποδοθεί Δικαιοσύνη και εκεί θα υπάρξει δικαίωση και για την αδικοχαμένη Μυρτώ».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα