ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: «Κλείνουμε μια καλύτερη συμφωνία από την προηγούμενη, πολύ δύσκολα θα δοθεί παράταση στην εκεχειρία»

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ, Πακιστάν, Ιράν σε μία προσπάθεια να αρθούν τα εμπόδια και να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ με πληροφορίες να θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης του ναυτικού αποκλεισμού που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNNi, η συνάντηση των δύο πλευρών φαίνεται να «κλειδώνει» για την Τετάρτη, ενώ άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για την Τρίτη, εφόσον μία ημέρα μετά λήγει και η εκεχειρία.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στον Bloomberg ανέφερε ότι «πολύ δύσκολα θα δοθεί παράταση στην εκεχειρία» και άφησε να εννοηθεί ότι οι Ιρανοί θα πρέπει να «τρέξουν» τις συνομιλίες από την Τρίτη.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται καθ' οδόν προς Πακιστάν, ενώ το Ιράν φαίνεται να εξετάζει θετικά τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, αν και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει σε εξαναγκασμούς.

Στο μεταξύ, δεύτερο γύρο συνομιλιών θα έχουν την Πέμπτη στις ΗΠΑ Ισραήλ και Λίβανος. Σε αυτές θα συμμετάσχουν ο Ισραηλινός πρέσβης Γιεχιέλ Λέιτερ και η Λιβανέζα πρέσβης Νάντα Χαμαντέχ Μοαουάντ, σύμφωνα με πληροφορίες της Jerusalem Post. Υπενθυμίζεται ότι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Τρίτη (14/4) στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε δηλώσει ότι «έχω επιλέξει να διαπραγματευτώ με το Ισραήλ «για να σώσω τη χώρα μου» ενώ τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις Τελ Αβίβ Βηρυτού είναι ξεχωριστές από εκείνες Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Φρίκη: Ομόφυλο ζευγάρι κακοποίησε σεξουαλικά μέχρι θανάτου βρέφος 13 μηνών και το βιντεοσκόπησαν

Video: Τσακώθηκε με τον σύζυγό της και από τα νεύρα της πέταξε από το μπαλκόνι 162 χιλιάδες

«Δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και μοιραία λάθη» - Βολές Αννίτας κατά Οδυσσέα και Δρουσιώτη

Την ανάγκη διασφάλισης της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας ως βασικής προϋπόθεσης για την πρόοδο της χώρας ανέδειξε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, κατά την παρουσίαση, τη Δευτέρα, των κατευθύνσεων, προτεραιοτήτων και στόχων του κόμματος για τα επόμενα χρόνια.

ΟΗΕ: Απαντά για τη φωτογραφία της Ντι Κάρλο με τη σημαία του ψευδοκράτους - «Δεν υποδηλώνει καμία αλλαγή στη θέση για το Κυπριακό»

Μαλάς: «Από κακές πρακτικές η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Το παλιό μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί»

