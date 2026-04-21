Βαφεάδης: «Ενώπιόν μας η πιθανότητα έλλειψης καυσίμων μεταφορών - Ανάγκη προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα»

Στις δηλώσεις του ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι «έχουμε ενώπιόν μας την πιθανότητα - και τονίζω τη λέξη πιθανότητα - έλλειψης καυσίμων μεταφορών. Αυτή η εξελισσόμενη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αναδείξει ότι η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμα πρόβλημα στην προμήθεια καυσίμων, και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Αλλά έχουμε επίσης, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ένα ζήτημα ζήτησης, και αυτό πρέπει να εξουδετερωθεί».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη σημασία πρόληψης φαινομένων πανικού. «Για να είμαι σαφής, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποφύγουμε ουρές στα πρατήρια καυσίμων εάν αυτό συμβεί ποτέ, αλλά πρέπει επίσης να εξαλείψουμε μόνιμα την πιθανότητα εμφάνισης ουρών στα πρατήρια καυσίμων. Και αυτό αποτελεί μέρος της συζήτησης που ελπίζω να έχουμε σήμερα» είπε.

Η συγκυρία είναι κρίσιμη ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων, σημείωσε ο κ. Βαφεάδης, λέγοντας πως «είναι επίκαιρο και έρχεται στην ιδανική χρονική στιγμή ενόψει της επικείμενης συνάντησης των ηγετών μας στην Κύπρο σε λίγες ημέρες. Θα τροφοδοτήσει αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι θα είναι μια καλή και παραγωγική συζήτηση».

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για την πιθανότητα έλλειψης αεροπορικών καυσίμων, ο Υπουργός είπε ότι «δεν βρισκόμαστε σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αντιμετωπίζουμε την πιθανότητα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν αυτό συμβεί, θα επηρεάσει τη συνδεσιμότητα, θα επηρεάσει κάθε πολίτη της Ένωσης, άρα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αυτό είναι το ζητούμενο».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο της Κομισιόν για την ενέργεια, ως απάντηση στις ευρύτερες επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει όλους τους τρόπους μεταφοράς των κρατών-μελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει αύριο ένα ενεργειακό σχέδιο, το Accelerate EU. Θα έχει ιδιαίτερη έμφαση στα καύσιμα μεταφορών, με σαφή επικέντρωση στα αεροπορικά καύσιμα για προφανείς λόγους. Θα παρουσιάσω σήμερα στους υπουργούς τις ιδέες μας» είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης. «Φυσικά, πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να μετριάσουμε τον αντίκτυπο του αυξανόμενου κόστους σε πολίτες και επιχειρήσεις. Αλλά πρέπει επίσης να εργαστούμε από κοινού ώστε να καταστήσουμε τα συστήματα μεταφορών και τις αλυσίδες εφοδιασμού μας πιο ανθεκτικά σε μελλοντικές αυξήσεις τιμών και διαταραχές. Ανυπομονώ για τις παρεμβάσεις των Υπουργών και τις συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα επείγοντα ζητήματα σήμερα» κατέληξε ο Επίτροπος Μεταφορών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ