Κλιμάκιο του FBI έρχεται στην Κύπρο - Ενισχύει τις έρευνες για την υπόθεση Σάντυ – Θετική ανταπόκριση μετά από κυβερνητικό αίτημα

Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τη Europol σχετικά με τα επίμαχα μηνύματα που βρίσκονται υπό δικανικό έλεγχο, την ώρα που εξακολουθεί να απουσιάζει το βασικό τεκμήριο που, σύμφωνα με την 45χρονη, χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία εκατοντάδων SMS.

Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε την πορεία των ερευνών και τα μέχρι στιγμής ευρήματα. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς το FBI, το οποίο έγινε άμεσα αποδεκτό.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε: «έχω ενημερωθεί από τον Κώστα για την πρόοδο των ερευνών που βρίσκονται οι έρευνες. Είναι σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, συστηματική εργασία, συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων».

Συνεχίζοντας, δήλωσε: «όπως είναι γνωστό, η αστυνομία ήδη βρίσκεται σε συνεχή επαφή, σε διαρκή επαφή και συνεργασία με την Europol, ειδικότερα για το θέμα των εξειδικευμένων δικανικών ελέγχων, στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων και μεθόδων που δεν δύναται να αμφισβητηθούν από κανένα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι παράλληλα την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησα με την αμερικανική κυβέρνηση και ζήτησα την βοήθεια του FBI στις έρευνες που γίνονται ειδικότερα στην ανάλυση των καταθέσεων και των μαρτυριών. Η ανταπόκριση ήταν αμέσως θετική».

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ακόμη: «Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την άμεση ανταπόκριση και τις επόμενες μέρες η ομάδα του FBI θα έρθει στην Κύπρο για να συνδράμει στις έρευνες που γίνονται. Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία, όπως είδαμε και στο παρελθόν, αλλά και από τη δράση της γενικότερα, η εμπειρία της θα βοηθήσει στο να προχωρήσει η ταχεία, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, η ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης».

Αναφερόμενος στις δημόσιες συζητήσεις και τα όσα δημοσιοποιούνται, επεσήμανε: «σχετικά με όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις συζητήσεις που γίνονται, που την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση αποδείξαμε στην πράξη ότι είναι μηδενική η ανοχή μας σε ζητήματα που αφορούν θέματα που πλήττουν το κράτος δικαίου. Έχουμε ευθύνη, και εγώ ως πρόεδρος και εμείς όλοι, ως Υπουργικό Συμβουλίου, ως θεματοφύλακες του συντάγματος, πάντα με θεσμική σοβαρότητα, με υπευθυνότητα να προχωρούμε, αξιοποιώντας και τις εθνικές μας συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με το FBI, με έναν και μοναδικό στόχο. Την πλήρη, θέλω να το επαναλάβω, την πλήρη διερεύνηση και την ενίσχυση των πολιτών εναντί των θεσμών και της δικαιοσύνης».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Στην χώρα μας, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κράτος, και έχουμε ευθύνη όλοι, και αν θέλετε είναι ένα μήνυμα που θέλω να στείλω, έχουμε ευθύνη όλοι, αλλά και υποχρέωση να σεβόμαστε και το σύνταγμα και το κράτος και τους θεσμούς».