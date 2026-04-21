«Καρφιά» Γιάννου Λακκοτρύπη με συγκεκριμένους αποδέκτες: Οι γεμάτες αίθουσες από κόσμο της ΔΗΠΑ και το… 1% των δημοσκόπων- «Μετράμε ανθρώπους και όχι ποσοστά»

Ο κ. Λακκοτρύπης ρίχνει καρφιά για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν τη ΔΗΠΑ να κινείται σε χαμηλά ποσοστά μεταξύ του 1%.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του παραθέτει ορισμένες φωτογραφίες με αρκετό κόσμο από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ενώ τη συνοδεύει με την φράση «μετράμε ανθρώπους και όχι ποσοστά».

Αγαπητοί μου Δημοσκόποι (κυρίως εσείς που είστε και υποψήφιοι),

θα θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Διότι χάρη σε εσάς μάθαμε ότι γεμάτες αίθουσες, με ενθουσιασμό, παλμό και πίστη, ισοδυναμούν με ένα σταθερό και αξιοζήλευτο 1%.

Η «μαθηματική» σας προσέγγιση άλλωστε με την Δημοκρατική Παράταξη · ΔΗΠΑ έχει και ιστορία (άστε που κάποιες δημοσκοπήσεις αας είχαν άρθροισμα 102%).

Το 2019 μας δείχνατε στο 0,1% και καταλήξαμε στο 3,8%.Το 2021 μας δείχνατε στο 0,8% και καταλήξαμε στο 6,2%. Το 2024 μας είχατε ξεγραμμένους και εκλέξαμε 19 δημοτικούς συμβούλους και δημάρχους.

Ομολογουμένως, αν αυτή είναι η τάση, αρχίζουμε να βλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ψεσινό 1%. Η οι πολίτες που έρχονται δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα,

ή περιλαμβάνονται… αλλά με κάποιον τρόπο εξαφανίζονται στη διαδρομή προς τα αποτελέσματα για να εμφανιστούν αλλού 😉 (τσσσ γατάκια)!

Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε να μετράμε ανθρώπους, όχι ποσοστά και θα τα ξαναπούμε στην κάλπη. Και όσο οι γεμίζουν οι αίθουσες μας τόσο θα μεγαλώνει και η απορία μας για το πώς όλοι αυτοί… χωρούν στο ίδιο 1%.

Υ.Γ. "Το τρένο έκανε τσουφ τσουφ" 👻

Με εκτίμηση,

εκ μέρους του «σταθερού 1%» 😉

#νουσιμα #υπεύθυνα