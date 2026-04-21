«Καρφιά» Γιάννου Λακκοτρύπη με συγκεκριμένους αποδέκτες: Οι γεμάτες αίθουσες από κόσμο της ΔΗΠΑ και το… 1% των δημοσκόπων- «Μετράμε ανθρώπους και όχι ποσοστά»

 21.04.2026 - 15:11
Το δικό του μήνυμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών, στέλνει ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, Γιάννος Λακκοτρύπης.

Ο κ. Λακκοτρύπης ρίχνει καρφιά για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν τη ΔΗΠΑ να κινείται σε χαμηλά ποσοστά μεταξύ του 1%. 

Παράλληλα, στην ανάρτησή του παραθέτει ορισμένες φωτογραφίες με αρκετό κόσμο από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ενώ τη συνοδεύει με την φράση «μετράμε ανθρώπους και όχι ποσοστά».

Δείτε την ανάρτησή του:

Αγαπητοί μου Δημοσκόποι (κυρίως εσείς που είστε και υποψήφιοι),

θα θέλαμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Διότι χάρη σε εσάς μάθαμε ότι γεμάτες αίθουσες, με ενθουσιασμό, παλμό και πίστη, ισοδυναμούν με ένα σταθερό και αξιοζήλευτο 1%.

Η «μαθηματική» σας προσέγγιση άλλωστε με την Δημοκρατική Παράταξη · ΔΗΠΑ έχει και ιστορία (άστε που κάποιες δημοσκοπήσεις αας είχαν άρθροισμα 102%).
Το 2019 μας δείχνατε στο 0,1% και καταλήξαμε στο 3,8%.Το 2021 μας δείχνατε στο 0,8% και καταλήξαμε στο 6,2%. Το 2024 μας είχατε ξεγραμμένους και εκλέξαμε 19 δημοτικούς συμβούλους και δημάρχους.

Ομολογουμένως, αν αυτή είναι η τάση, αρχίζουμε να βλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το ψεσινό 1%. Η οι πολίτες που έρχονται δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα,
ή περιλαμβάνονται… αλλά με κάποιον τρόπο εξαφανίζονται στη διαδρομή προς τα αποτελέσματα για να εμφανιστούν αλλού 😉 (τσσσ γατάκια)!

Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε να μετράμε ανθρώπους, όχι ποσοστά και θα τα ξαναπούμε στην κάλπη. Και όσο οι γεμίζουν οι αίθουσες μας τόσο θα μεγαλώνει και η απορία μας για το πώς όλοι αυτοί… χωρούν στο ίδιο 1%.

Υ.Γ. "Το τρένο έκανε τσουφ τσουφ" 👻
Με εκτίμηση,
εκ μέρους του «σταθερού 1%» 😉
#νουσιμα #υπεύθυνα

Κυπριακό: Νέα συνάντηση των διαπραγματευτών αύριο - Η θέση της Ε/κ πλευράς για ΜΟΕ και άσκηση πίεσης με τον αφθώδη πυρετό

Είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να συμμετάσχουμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

Αννίτα Δημητρίου για Υπόθεση «Σάντυ»: Οι θέσεις ΔΗΣΥ και η συζήτηση για την κρίση των θεσμών - «Να μην τα ισοπεδένουμε όλα» - Βίντεο

Χ. Κληρίδης: «Η έρευνα στο σπίτι του Νίκου ήταν περιττή... ζητούνται από τον Παπαδάκη να παραδώσει τα τηλέφωνά του»

Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

Νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο - Εμβολιάστηκαν οι μονάδες στο Πέργαμος

Θρίλερ με μολυσμένα βαζάκια γνωστής μάρκας βρεφικών τροφών: Τι καταγγέλλει η εταιρεία

Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

