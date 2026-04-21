Για πρώτη φορά Κύπριος υποψήφιος έγινε δεκτός στη Ναυτική Ακαδημία ΗΠΑ

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι ενημερώθηκε από την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, ότι, για πρώτη φορά, ένας Κύπριος υποψήφιος έγινε δεκτός στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα συμβολικό και ουσιαστικό ορόσημο», σημειώνει. «Αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο βάθος των σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και υπογραμμίζει την κοινή μας δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας - όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και μέσω της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς ηγετών», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ