Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

 21.04.2026 - 18:28
Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

Έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα, εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου, καθώς και για την ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του, εκφράζει σε ανακοίνωση της, η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, «Διαπιστώνεται ότι το οδικό δίκτυο στην εν λόγω περιοχή παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, με εκτεταμένα τμήματα να χαρακτηρίζονται από επικίνδυνες λακκούβες, πέτρες, ολισθηρότητα και απότομους γκρεμούς, καθιστώντας τη διέλευση ιδιαιτέρως επικίνδυνη.

Παρά ταύτα, παρατηρείται ανεξέλεγκτη πρόσβαση από κάθε είδους οχήματα, συμπεριλαμβανομένων μικρών αυτοκινήτων που δεν είναι κατάλληλα για τέτοιου είδους διαδρομές, κατά παράβαση των νομικά δεσμευτικών όρων της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή το 2021, η οποία καθορίζει ρητά τα είδη των οχημάτων που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί η ευρεία χρήση τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνες). Η έλλειψη εμπειρίας από πλευράς οδηγών, αρκετοί από τους οποίους δεν διαθέτουν προηγούμενη γνώση χειρισμού τέτοιου τύπου οχήματος, σε συνδυασμό με την επικινδυνότητα των εν λόγω οχημάτων και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του κινδύνου ατυχημάτων.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις στα οχήματα επιβαίνουν ανήλικοι συνοδοί. Πέραν των ανωτέρω, η χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων επιφέρει επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον, προκαλεί ηχορύπανση και δύναται να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ασφάλεια όσο και την εμπειρία πεζοπόρων και ποδηλατών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι αποτελεί ευθύνη του κράτους να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των επισκεπτών, οι πλείστοι των οποίων ξεκινούν τη διαδρομή χωρίς επαρκή επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Τυχόν συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης, ιδίως ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα.

Προς τούτο, η Ελεγκτική Υπηρεσία, μεταξύ άλλων, συστήνει: ▪ την άμεση εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με εγκατάσταση μπάρας εισόδου και διέλευση αποκλειστικά οχημάτων που πληρούν τα ελάχιστα καθορισμένα κριτήρια, ▪ την ουσιαστική και στοχευμένη ενημέρωση των επισκεπτών για τους κίνδυνους που εγκυμονούν και ▪ την εφαρμογή των δεσμευτικών όρων της Γνωμάτευσης ΣΜΠΕ που έχει εκδώσει η Περιβαλλοντική Αρχή σε σχέση με το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, τόσο για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας όσο και για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας.

Τα ευρήματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τα έργα που διενεργούνται στην περιοχή θα περιληφθούν σε Ειδική Έκθεση, η οποία θα εκδοθεί μετά τη διεξαγωγή των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών». 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πέθανε η Παναγιώτα Δημοσθένους: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη
Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο
Τροχαίο στη Λάρνακα: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων - Άνοιξαν αερόσακοι - Οι πρώτες πληροφορίες - Φωτογραφία από το σημείο
Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Για πρώτη φορά Κύπριος υποψήφιος έγινε δεκτός στη Ναυτική Ακαδημία ΗΠΑ

 21.04.2026 - 18:26
Επόμενο άρθρο

Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

 21.04.2026 - 18:45
Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

  •  21.04.2026 - 17:58
Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

  •  21.04.2026 - 19:43
Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

  •  21.04.2026 - 14:19
Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

  •  21.04.2026 - 18:28
Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 17:39
Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

  •  21.04.2026 - 18:45
Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

Οχιά «ζεστάθηκε», βγήκε για βόλτα και… δάγκωσε 85χρονο – Η κατάσταση της υγείας του

  •  21.04.2026 - 14:07
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

  •  21.04.2026 - 14:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα