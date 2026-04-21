Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, «Διαπιστώνεται ότι το οδικό δίκτυο στην εν λόγω περιοχή παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, με εκτεταμένα τμήματα να χαρακτηρίζονται από επικίνδυνες λακκούβες, πέτρες, ολισθηρότητα και απότομους γκρεμούς, καθιστώντας τη διέλευση ιδιαιτέρως επικίνδυνη.

Παρά ταύτα, παρατηρείται ανεξέλεγκτη πρόσβαση από κάθε είδους οχήματα, συμπεριλαμβανομένων μικρών αυτοκινήτων που δεν είναι κατάλληλα για τέτοιου είδους διαδρομές, κατά παράβαση των νομικά δεσμευτικών όρων της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή το 2021, η οποία καθορίζει ρητά τα είδη των οχημάτων που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί η ευρεία χρήση τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνες). Η έλλειψη εμπειρίας από πλευράς οδηγών, αρκετοί από τους οποίους δεν διαθέτουν προηγούμενη γνώση χειρισμού τέτοιου τύπου οχήματος, σε συνδυασμό με την επικινδυνότητα των εν λόγω οχημάτων και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του κινδύνου ατυχημάτων.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι σε πολλές περιπτώσεις στα οχήματα επιβαίνουν ανήλικοι συνοδοί. Πέραν των ανωτέρω, η χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων επιφέρει επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον, προκαλεί ηχορύπανση και δύναται να επηρεάσει αρνητικά τόσο την ασφάλεια όσο και την εμπειρία πεζοπόρων και ποδηλατών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι αποτελεί ευθύνη του κράτους να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των επισκεπτών, οι πλείστοι των οποίων ξεκινούν τη διαδρομή χωρίς επαρκή επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Τυχόν συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης, ιδίως ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα.

Προς τούτο, η Ελεγκτική Υπηρεσία, μεταξύ άλλων, συστήνει: ▪ την άμεση εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με εγκατάσταση μπάρας εισόδου και διέλευση αποκλειστικά οχημάτων που πληρούν τα ελάχιστα καθορισμένα κριτήρια, ▪ την ουσιαστική και στοχευμένη ενημέρωση των επισκεπτών για τους κίνδυνους που εγκυμονούν και ▪ την εφαρμογή των δεσμευτικών όρων της Γνωμάτευσης ΣΜΠΕ που έχει εκδώσει η Περιβαλλοντική Αρχή σε σχέση με το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, τόσο για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας όσο και για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας.

Τα ευρήματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τα έργα που διενεργούνται στην περιοχή θα περιληφθούν σε Ειδική Έκθεση, η οποία θα εκδοθεί μετά τη διεξαγωγή των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών».