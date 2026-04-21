Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα
Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.