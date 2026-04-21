ΑρχικήΔιεθνήΘρίλερ σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση υπό το φόβο βόμβας - Οι επιβάτες κατέβηκαν από τα φτερά - Δείτε βίντεο
Θρίλερ σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση υπό το φόβο βόμβας - Οι επιβάτες κατέβηκαν από τα φτερά - Δείτε βίντεο

 21.04.2026 - 20:57
Θρίλερ σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση υπό το φόβο βόμβας - Οι επιβάτες κατέβηκαν από τα φτερά - Δείτε βίντεο

Μια αναπάντεχη περιπέτεια έζησαν 159 επιβάτες σε πτήση της United Airlines από το Σικάγο προς τη Νέα Υόρκη, καθώς ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Πίτσμπουργκ, όταν επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στο πιλοτήριο προκάλεσε φόβους για πιθανή βόμβα, οδηγώντας στην εκκένωση του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρει το businessinsider.com, το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, με τη χρήση διασωστικών τσουληθρών, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περίπου στα μισά της διαδρομής, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αιφνίδια στροφή προς τα νότια και άλλαξε πορεία προς το Πίτσμπουργκ, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της υπηρεσίας Flightradar24.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το LiveATC.net, ακούγεται πιλότος να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το περιστατικό.

«Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πάνω. Λαμβάνουμε έναν διαδοχικό ήχο», ανέφερε. «Θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως πιθανή βόμβα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Μαθήτρια Λυκείου 82 ετών με έξι εγγόνια παρήλασε στη Ρόδο - Eπόμενος στόχος το πανεπιστήμιο

Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

  •  21.04.2026 - 17:58
Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

  •  21.04.2026 - 19:43
Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

  •  21.04.2026 - 14:19
Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

  •  21.04.2026 - 18:28
Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

  •  21.04.2026 - 20:52
Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 17:39
Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

  •  21.04.2026 - 18:45
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

  •  21.04.2026 - 14:12

