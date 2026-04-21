Θρίλερ σε πτήση: Αναγκαστική προσγείωση υπό το φόβο βόμβας - Οι επιβάτες κατέβηκαν από τα φτερά - Δείτε βίντεο

Όπως αναφέρει το businessinsider.com, το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, με τη χρήση διασωστικών τσουληθρών, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περίπου στα μισά της διαδρομής, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αιφνίδια στροφή προς τα νότια και άλλαξε πορεία προς το Πίτσμπουργκ, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της υπηρεσίας Flightradar24.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το LiveATC.net, ακούγεται πιλότος να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το περιστατικό.



«Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πάνω. Λαμβάνουμε έναν διαδοχικό ήχο», ανέφερε. «Θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως πιθανή βόμβα».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα