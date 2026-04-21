Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

Πάω στοίχημα πως το πρώτο πράγμα που θα της πέρασε από το μυαλό είναι πως η Black Cube έπιασε πάλι δουλειά, οι “δημοσιογράφοι” είναι πρώην πράκτορες της Μοσάντ κι εκείνη θα βρεθεί να πρωταγωνιστεί στο Videogate 2: Bloody Mary (από το αίμα των σφαγιασμένων ζώων που έβαψε τα χέρια της - παρακαλώ αγαπητοί μου κτηνοτρόφοι χρησιμοποιήστε το ελεύθερα). “Ναι καλά, κι εγώ είμαι η Μαρία Στιούαρτ, Βασίλισσα της Σκωτίας, λες και υπάρχει περίπτωση να την ξαναπατήσω” θα τους απάντησε λίγο πριν κλείσει το τηλέφωνο, εμφανώς ικανοποιημένη από την εξυπνάδα και οξυδέρκειά της (παραβλέποντας φυσικά ότι η Μαρία Στιούαρτ έπαθε κυριολεκτικά αυτό που θα πάθει σύντομα και η ίδια μεταφορικά: αποκεφαλίστηκε). Υποθέτω πως θα τους πήρε αρκετή ώρα και πολλά διαπιστευτήρια για να πειστεί ότι είναι αληθινοί δημοσιογράφοι, από υπαρκτό ελλαδικό Μέσο που όντως θέλουν να ενημερωθούν για την... αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας από το Υπουργείο της. On her fucking watch!

Και πάλι χωρίς να είναι 100% σίγουρη και κοιτώντας διαρκώς πάνω από τους ώμους της για κρυφές κάμερες (ένα χούι που δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τα κυβερνητικά στελέχη του Χριστοδουλίδη) αποφασίζει να τους μιλήσει γιατί α) όταν σου χαρίζουν γαϊδούρι δεν το κοιτάς ποτέ στα δόντια και β) δεν είναι απλά τυχερή, είναι ο γαμημένος Γκαστόνε Ντακ της κυβέρνησης, έχοντας όχι μόνο επιβιώσει υδατικού, φονικών πυρκαγιών και αφθώδη αλλά και γιατί στο Ελλαδιστάν υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα σανοφάγα από τους γηγενείς που πιστεύουν στ’ αλήθεια ότι αποτελεί -κρατηθείτε- πρότυπο στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Και ποια είναι αυτή που θα τους διαψεύσει, σωστά;

Βέβαια όλα τα παραπάνω πολύ πιθανό να είναι μπούρδες και το fluffy piece (έτσι ονομάζονται τα καραστημένα θέματα-αγιογραφίες που γλείφουν πατόκορφα κάποιον εξόφθαλμα άχρηστο) να είναι αποτέλεσμα του κονδυλίου που διαθέτει κάθε υπηρεσία για αυτές τις δουλειές, αλλά τουλάχιστον η δική μου εκδοχή είναι πιο ρομαντική και, αν μη τι άλλο, έχει περισσότερη πλάκα, δεν νομίζετε;

Ας παραβλέψουμε την αρχι-παπαριά “η Κύπρος παραδίδει μαθήματα σύγχρονου κράτους” που το γράφουν -στα σοβαρά- ως άποψη οι συντάκτες γιατί είπαμε είναι από Ελλάδα και όπως λέει και το παλιό ανέκδοτο “από μπουρδέλο σε μπουρδέλο το τηλεφώνημα είναι τοπικό”. Τους λέει λοιπόν ότι “η Κύπρος κατάφερε να περιορίσει τον αφθώδη πυρετό γρήγορα και αποτελεσματικά”. Στην πραγματικότητα ο ιός κάνει πάρτι σχεδόν σε όλο το νησί. Οι μολυσμένες μονάδες έφτασαν τις 102 και οι θανατώσεις ζώων τις 57.000. Η Κύπρος δεν “περιόρισε” τίποτα, αντίθετα, η Ε.Ε. αναγκάστηκε να την κηρύξει ολόκληρη ως «Περαιτέρω Απαγορευμένη Ζώνη». Αυτό είναι το ανώτατο επίπεδο συναγερμού και περιορισμών. Αν με τον “περιορισμό” εννοούν ότι δεν εξαπλώθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή τότε ναι, είναι τεράστια η επιτυχία της Παναγιώτου.

Σε άλλο σημείο παρουσιάζει τις κυπριακές να δρουν αποφασιστικά ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έφαγαν κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν γιατί καθυστέρησαν εγκληματικά τις θανατώσεις. Ενώ το πρωτόκολλο λέει θανάτωση εντός 24-48 ωρών, στην Κύπρο έμεναν μολυσμένα ζώα ζωντανά για εβδομάδες λόγω πιέσεων από κτηνοτρόφους και πολιτικούς με αποτέλεσμα τα μολυσμένα αγροκτήματα λειτουργούσαν ως εργοστάσια παραγωγής ιού που τον έστελναν στον διπλανό. Λέγεται επίσης ότι “ο εμβολιασμός είναι η λύση που εφάρμοσε η Κύπρος με επιτυχία” ενώ δεν έγινε ως έσχατη λύση επειδή η καραντίνα και οι θανατώσεις απέτυχαν παταγωδώς. Μάλιστα, ο εμβολιασμός δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις εξαγωγές, καθώς πλέον η Κύπρος χάνει το status της ως “ελεύθερη νόσου χωρίς εμβολιασμό”, κάτι που θα πάρει χρόνια να ανακτηθεί.

Το καλύτερο πάντως σημείο είναι αυτή η δήλωση της Παναγιώτου: “Το εμβολιακό πρόγραμμα άρχισε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα τον Φεβρουάριο του 2026”. Εντάξει, η Υπουργός μας γνωρίζοντας ότι μιλάει σε δημοσιογράφους χώρας η δημόσια τηλεόραση της οποίας μετέδωσε πριν από έναν μήνα ότι η φρεγάτα “Κίμων” έδεσε στο λιμάνι της Λευκωσίας(!), εφάρμοσε το δόγμα “το Κυπριακό ξεκίνησε τον Ιούλιο του ‘74” και παρέλειψε να αναφέρει πως τα κρούσματα στο νησί εμφανίστηκαν στα κατεχόμενα τον Δεκέμβριο του ΄25, δύο ολόκληρους μήνες πριν το πρώτο κρούσμα στις ελεύθερες περιοχές και ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αρνήθηκαν να δηλώσουν έγκαιρα στην Ε.Ε. και στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) ότι η νόσος βρισκόταν στο νησί, φοβούμενοι ότι έτσι θα προσέδιδαν οντότητα στις κατοχικές αρχές. Είναι η αγκυλωμένη πολιτική της Δημοκρατίας, η τυφλή προσκόλληση σε ένα ξεπερασμένο εθνικό αφήγημα που κοντεύει τώρα να αφανίσει το ζωικό κεφάλαιο του νησιού καθώς χάθηκαν δύο πολύτιμοι μήνες πρόληψης και θωράκισης των μονάδων που γειτνιάζουν με την Πράσινη Γραμμή.

Η “πρώτη στιγμή” που λέει με τόση περηφάνια η Υπουργός έπρεπε να είναι ο Δεκέμβριος. Το να ξεκινάς εμβολιασμό αφού ο ιός έχει ήδη περάσει στις ελεύθερες περιοχές και έχει μολύνει τις πρώτες μονάδες, είναι σαν να φωνάζεις την πυροσβεστική αφού έχει καεί το μισό σπίτι και να λες ότι αντέδρασες “άμεσα”. Κάτι άλλωστε ξέρει η ίδια και σ’ αυτόν τον τομέα!

Φιλική συμβουλή προς τους καλαμαράδες: Την επόμενη φορά που θέλετε να κάνετε σκληρή αντιπολίτευση στην ελληνική κυβέρνηση συγκρίνοντάς την με την κυπριακή, επιλέξτε τουλάχιστον για συμβουλές κάποιο μέλος της τελευταίας που να ΜΗΝ μπερδεύει τη “μεταλαμπάδευση”με το “λαμπάδιασμα”.

Όχι τίποτα άλλο, δεν έμεινε και ζωντανό παρδαλό κατσίκι να γελάσει.