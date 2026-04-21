Αναβάλλεται η επίσκεψη Βανς στο Ισλαμαμπάντ: «Στον αέρα» οι συνομιλίες με το Ιράν

Ο Βανς επρόκειτο να αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης για την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου οι συνομιλίες αναμενόταν να συνεχιστούν την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία εκπνέει και η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ουσιαστικά «στον πάγο», καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την Τεχεράνη.

Παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη δεν έχει ακυρωθεί, παραμένει σε εκκρεμότητα και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα εφόσον οι Ιρανοί διαπραγματευτές δώσουν απάντηση που θα κριθεί αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επίτευξη συμφωνίας, προκειμένου να προχωρήσει η διπλωματική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ κάλεσε τις δύο πλευρές να παρατείνουν την εκεχειρία και να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας προς την αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Ισλαμαμπάντ ότι πρέπει να «δώσουν μια ευκαιρία στον διάλογο και τη διπλωματία».

Ιράν: «Δεν έχουμε λάβει τελική απόφαση»

«Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση» σχετικά με το αν το Ιράν θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Εσμάιλ Μπαγκάι, ο οποίος μίλησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι IRIB.



«Ο λόγος είναι σαφής: δεν πρόκειται για θέμα αναποφασιστικότητας. Αντίθετα, οφείλεται στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε αντιφατικά μηνύματα, ασυνεπή συμπεριφορά και απαράδεκτες ενέργειες από την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Μπαγκάι.



Αυτό περιλαμβάνει τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών σκαφών και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, πρόσθεσε.

«Η διπλωματική διαδικασία πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, και όποτε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταλήξει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, θα λάβει την απαραίτητη απόφαση», δήλωσε ο Μπαγκάι.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα