Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Αναβάλλεται η επίσκεψη Βανς στο Ισλαμαμπάντ: «Στον αέρα» οι συνομιλίες με το Ιράν

 21.04.2026 - 21:10
Αναβάλλεται η επίσκεψη Βανς στο Ισλαμαμπάντ: «Στον αέρα» οι συνομιλίες με το Ιράν

Το προγραμματισμένο ταξίδι του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ αναβάλλεται, μετά την απουσία απάντησης από την ιρανική πλευρά στις αμερικανικές διαπραγματευτικές θέσεις, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ με άμεση γνώση των εξελίξεων.

Ο Βανς επρόκειτο να αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης για την πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου οι συνομιλίες αναμενόταν να συνεχιστούν την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία εκπνέει και η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων βρίσκεται ουσιαστικά «στον πάγο», καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ανταπόκριση από την Τεχεράνη.

Παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη δεν έχει ακυρωθεί, παραμένει σε εκκρεμότητα και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί άμεσα εφόσον οι Ιρανοί διαπραγματευτές δώσουν απάντηση που θα κριθεί αποδεκτή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναζητούν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διαθέτει πλήρη εξουσιοδότηση για την επίτευξη συμφωνίας, προκειμένου να προχωρήσει η διπλωματική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ κάλεσε τις δύο πλευρές να παρατείνουν την εκεχειρία και να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας προς την αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Ισλαμαμπάντ ότι πρέπει να «δώσουν μια ευκαιρία στον διάλογο και τη διπλωματία».

Ιράν: «Δεν έχουμε λάβει τελική απόφαση»

«Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση» σχετικά με το αν το Ιράν θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Εσμάιλ Μπαγκάι, ο οποίος μίλησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι IRIB.

«Ο λόγος είναι σαφής: δεν πρόκειται για θέμα αναποφασιστικότητας. Αντίθετα, οφείλεται στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε αντιφατικά μηνύματα, ασυνεπή συμπεριφορά και απαράδεκτες ενέργειες από την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Μπαγκάι.

Αυτό περιλαμβάνει τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών σκαφών και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, πρόσθεσε.

«Η διπλωματική διαδικασία πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, και όποτε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν καταλήξει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, θα λάβει την απαραίτητη απόφαση», δήλωσε ο Μπαγκάι.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

 21.04.2026 - 20:52
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Με το βλέμμα στον τελικό και «φρένο» στα λάθη

 21.04.2026 - 21:33
Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

  •  21.04.2026 - 17:58
Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

  •  21.04.2026 - 19:43
Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

Μακάριος Δρουσιώτης: «Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» - «Το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία»

  •  21.04.2026 - 14:19
Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

  •  21.04.2026 - 18:28
Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

  •  21.04.2026 - 20:52
Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 17:39
Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

  •  21.04.2026 - 18:45
Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

Video: Συγκινητικές στιγμές για τη μικρή Νάγια - Επέστρεψε στο Δημοτικό της ένα χρόνο μετά τη μεγάλη μάχη

  •  21.04.2026 - 14:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα