Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ με ρουκέτες και drones, σε αντίποινα για την παραβίαση της εκεχειρίας
ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ με ρουκέτες και drones, σε αντίποινα για την παραβίαση της εκεχειρίας

 21.04.2026 - 23:15
Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για παραβιάσεις της εκεχειρίας, στον πρώτο ανάλογο ισχυρισμό αφότου τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος εκτόξευσαν ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ως «αντίποινα για κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας, όπως «επιθέσεις εναντίον αμάχων και καταστροφές σπιτιών και κοινοτήτων».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε δύο περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.


 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στους 5 βαθμούς η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές: Βροχές, σκόνη και ομίχλη στο «μενού» - Αναλυτικά η πρόγνωση

 21.04.2026 - 23:09
Επόμενο άρθρο

Παρατείνει ο Τραμπ την εκεχειρία, μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του

 21.04.2026 - 23:18
Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  21.04.2026 - 17:58
Νέα τραγωδία: Νεκρός 64χρονος από εισπνοή υγραερίου - Δίνει μάχη για τη ζωή η σύζυγός του - Εντοπίστηκαν από τον γιο τους

  •  21.04.2026 - 19:43
Κάθοδος FBI για την υπόθεση «Σάντυ»: Ποια ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν οι Αμερικανοί πράκτορες

  •  21.04.2026 - 22:27
Έντονη ανησυχία Ελεγκτικής για Ακάμα - «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη χρήση του οδικού δικτύου»

  •  21.04.2026 - 18:28
Τζόκερ έπαιξες; Έγινε η κλήρωση - Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

  •  21.04.2026 - 22:02
Και μη χοιρότερα: Η Μαρία -Bloody Mary- Παναγιώτου συμβουλεύει την Ελλάδα για τον... αφθώδη!

  •  21.04.2026 - 20:52
Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Ψάχνουν το παιδί τους στα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας - Η έκκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

  •  21.04.2026 - 17:39
Νεογέννητο με εγκαύματα: Πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα - Εσωτερική έρευνα από το νοσοκομείο

  •  21.04.2026 - 18:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα