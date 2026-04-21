Παρατείνει ο Τραμπ την εκεχειρία, μέχρι το Ιράν να καταθέσει την πρότασή του

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του «με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διαλυμένη, όχι απροσδόκητα, και, κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναβάλουμε την επίθεσή μας στη Χώρα του Ιράν μέχρι να μπορέσουν οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους να καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση.

Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στον στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό καινα παραμείνει έτοιμος, και ως εκ τούτου θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.»

