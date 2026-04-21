ΑρχικήΔιεθνή
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ελικόπτερο στη Βραζιλία, με τετραμελή οικογένεια, συντρίβεται λίγο μετά την απογείωση

 21.04.2026 - 23:55
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που ένα ελικόπτερο με τέσσερις επιβαίνοντες, ανάμεσα τους κι ένα παιδί 9 ετών, συντρίβεται λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από αγρό στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τη Sun, πρόκειται για ένα ελικόπτερο τύπου Robinson R44 με μια τετραμελή οικογένεια που συνετρίβη σε αγρό στη Βραζιλία μόλις 15 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, με όλους τους επιβαίνοντες να επιβιώνουν, ενώ ο πιλότος συνελήφθη καθώς φέρεται να πετούσε χωρίς άδεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μαύρο ελικόπτερο αρχικά παίρνει ύψος και μετά από πολύ λίγο πέφτει σε μια θαμνώδη περιοχή. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το αεροσκάφος, και οι τέσσερις επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Δείτε το βίντεο

 

Ο κινητήρας σταμάτησε να λειτουργεί

Βίντεο από το περιστατικό, το οποίο έγινε γρήγορα viral, δείχνει το ελικόπτερο να αντιμετωπίζει πρόβλημα κατά την αρχική φάση ανόδου κοντά στο πολυτελές Garden Hotel στην πόλη Καμπίνα Γκράντε. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ο κινητήρας φαίνεται να σταματά να λειτουργεί, με αποτέλεσμα το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος και να πέφτει στο έδαφος.

Αυτόπτες μάρτυρες παρακολούθησαν με τρόμο τη συντριβή, καθώς το ελικόπτερο κατέληξε στο έδαφος σε μια μάζα παραμορφωμένων μεταλλικών τμημάτων.

Σημειώνεται ότι ο επιχειρηματίας Ζοσεβάν Ροντρίγκες Φερέιρα, 46 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε άδεια χειριστή για να πετά το ελικόπτερο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Ροντρίγκο Μοντέιρο επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος δεν είχε σε ισχύ άδεια πτήσης, ενώ είχε λήξει και το ιατρικό πιστοποιητικό που απαιτείται για τη νόμιμη εκτέλεση πτήσεων.


Ξανά σε ατύχημα το ίδιο ελικόπτερο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, το συγκεκριμένο ελικόπτερο με αριθμό νηολογίου PR-DCM είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε σοβαρό ατύχημα, όταν συνετρίβη περίπου 1.100 χιλιόμετρα μακριά, σε ξεχωριστό περιστατικό τον Ιούλιο του 2013, με τους τέσσερις επιβαίνοντες τότε να τραυματίζονται ελαφρά.

Ο Φερέιρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τραύματος της Καμπίνα Γκράντε για την παροχή ιατρικής βοήθειας μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο και συνελήφθη την επόμενη ημέρα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για πρόκληση κινδύνου στην ασφάλεια των αερομεταφορών.

Έρευνα για το ατύχημα

Στο ελικόπτερο επέβαιναν επίσης ο δίδυμος αδελφός του πιλότου, Ζοσεάν, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, επιχειρηματίας Λαμαρτίνε Ολιβέιρα.

Οι βραζιλιάνικες αεροπορικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Χαλκιδική: Νεκρός εντοπίστηκε σε παραλία της Νικήτης 73χρονος αγνοούμενος

Επίσημη επίσκεψη Μακρόν την Πέμπτη στην Κύπρο: Θα συναντηθεί με ΠτΔ - Το πρόγραμμα

Την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβεβαιώνει, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο, το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

